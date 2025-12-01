Melfi, “Novembre in prevenzione”: Lions Club e Donne Medico portano la salute alla Caritas diocesana

Consulenze oncologiche, urologiche ed ecografie mammarie gratuite per i cittadini più fragili

Domenica 30 novembre, nei locali della Caritas Diocesana di Melfi (ex ospedale, Via Vittorio Emanuele 76), si è svolta la giornata di prevenzione gratuita “Novembre in prevenzione”, promossa dal Lions Club Melfi e dall’Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Potenza, con il sostegno della Regione Basilicata e dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale, fortemente voluta e coordinata da Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera regionale di Parità e Presidente del Lions Club Melfi.

Nel corso della mattinata, dalle 9.00 alle 13.00, sono state offerte consulenze oncologiche con questionario sulla familiarità oncologica, consulenze urologiche ed ecografie mammarie gratuite, con accesso libero ma posti limitati, per garantire a ciascun cittadino tempo adeguato di visita (una sola prestazione per persona). Un’iniziativa pensata in particolare per chi, per motivi economici, culturali o di fragilità sociale, fatica ad accedere ai percorsi di prevenzione e diagnosi precoce.

I medici dell’Associazione Italiana Donne Medico e gli specialisti coinvolti hanno messo a disposizione competenze e professionalità in modo completamente volontario, accogliendo i cittadini in un clima di ascolto e vicinanza.

«Portare la prevenzione dove vivono le persone, nei luoghi della comunità e della solidarietà come la Caritas – ha sottolineato Ivana Enrica Pipponzi – significa dare un segnale concreto: la salute e la diagnosi precoce non devono essere un privilegio, ma un diritto reale per tutti, a partire dalle fasce più fragili. Con questa iniziativa il Lions Club Melfi e i partner coinvolti ribadiscono l’impegno a costruire una rete stabile di azioni sul territorio».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico – sezione Potenza, Anna Maria Bochicchio, che ha evidenziato come «la prevenzione oncologica, urologica e senologica sia tanto più efficace quanto più è vicina alla vita quotidiana delle persone, accompagnata da un’adeguata informazione sui fattori di rischio e sulla familiarità».

Il ringraziamento degli organizzatori è andato in particolare alla Caritas Diocesana di Melfi per l’ospitalità e la collaborazione logistica, alla Regione Basilicata e all’Ufficio della Consigliera di Parità per il patrocinio, e a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata.

L’iniziativa “Novembre in prevenzione” si candida a diventare un appuntamento periodico sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione, intercettare precocemente i fattori di rischio e ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure.