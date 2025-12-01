CRONACA
Famiglia nel bosco, i genitori convocati giovedì in Tribunale
Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha fissato per il prossimo 4 dicembre l’udienza di comparizione delle parti coinvolte nel procedimento relativo alla famiglia che vive nel bosco di Palmoli.
Lo riferisce l’ANSA.
All’udienza, che si terrà con la presenza degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, parteciperanno anche i genitori dei tre bambini coinvolti nella vicenda, che, a seguito di un’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, sono stati collocati in una casa famiglia.
Non si esclude che, durante l’udienza, il Tribunale, pur avendo formalmente richiesto solo la comparizione delle parti, possa decidere di modificare o revocare l’ordinanza di allontanamento emessa il 20 novembre scorso.
ANSA