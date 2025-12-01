All’Università della Basilicata due giornate dedicate al Servizio Civile: “Formare, Crescere, Valorizzare, Costruire, Diventare”

Il 2 e 3 dicembre, l’Ufficio Servizio Civile dell’Università degli Studi della Basilicata, in collaborazione con il Consorzio ConUnibas, organizza presso il Comincenter di Potenza l’evento “Servizio Civile: Formare, Crescere, Valorizzare, Costruire, Diventare”: due giornate pensate per raccontare, celebrare e rilanciare l’esperienza del Servizio Civile Universale.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: dare voce a chi ha scelto il Servizio Civile come trampolino di lancio verso il proprio futuro, e allo stesso tempo offrire a chi ancora non lo conosce un’occasione per scoprire perché questa esperienza può davvero cambiare la vita.

Non in astratto, ma nelle scelte professionali, nella consapevolezza personale, nella capacità di sentirsi parte attiva di una comunità.

L’evento alterna momenti di confronto, testimonianze di volontari, approfondimenti istituzionali e sessioni di formazione dedicate agli Operatori Locali di Progetto.

Un percorso costruito intorno a cinque parole–chiave:Formare, Crescere, Valorizzare, Costruire, Diventare. Cinque verbi che descrivono non solo ciò che il Servizio Civile offre ai giovani, ma anche ciò che i giovani restituiscono al territorio attraverso il loro impegno.

L’appuntamento si inserisce nel cammino verso il Festival delle Opportunità 2026, in programma dal 3 al 5 giugno, e inaugura ufficialmente il calendario degli eventi OFF: iniziative che accompagnano il Festival durante tutto l’anno, mantenendone viva la visione e ampliandone l’impatto.

Un modo per costruire continuità, creare reti, valorizzare le energie dei giovani e mettere al centro il tema delle opportunità reali, accessibili e concrete.

Dove: Comincenter – Università della Basilicata, Potenza

Quando: 2 e 3 dicembre 2025

Ingresso libero

tutte le info: https://www.festivaldelleopportunita.it/il-festival-delle-opportunita-servizio-civile-universale/