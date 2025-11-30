Sparatoria in California, almeno 4 morti e 10 feriti

Quattro persone, tra cui minori, sono morte in una sparatoria avvenuta nei pressi di Stockton, in California. L’incidente è stato riportato dall’edizione online di USA Today.

L’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin sta indagando sull’episodio, che ha coinvolto anche una decina di feriti, trasportati negli ospedali della zona. Heather Brent, portavoce dello sceriffo, ha confermato il decesso delle quattro vittime e ha aggiunto che tra di esse ci sarebbero anche dei minori.

La sparatoria è avvenuta all’interno di un locale, dove una famiglia stava probabilmente celebrando un compleanno.

Secondo le forze dell’ordine, l’agguato potrebbe essere stato “mirato”. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

“Le prime informazioni suggeriscono che si possa trattare di un raid mirato, e stiamo esplorando tutte le possibilità”, ha dichiarato un portavoce dello sceriffo.

“Invitiamo chiunque abbia informazioni, video o sia stato testimone dell’incidente a contattare immediatamente il nostro ufficio”, ha aggiunto la polizia.

Il governatore della California, Gavin Newsom, è stato informato della sparatoria, come comunicato dal suo ufficio in un post sui social.

ANSA