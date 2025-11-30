Scontro tra auto nel Cosentino, due ventenni morti e 4 feriti

Due giovani ventenni hanno perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3:30 sulla statale Jonica, nel cosentino.

Il sinistro è avvenuto all’incrocio degli Stombi, il punto di raccordo tra la statale 534 (Cammarata-Stombi) e la statale 106, dove si sono scontrate una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito.

Ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti della Fiat Panda, tutti giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, provenienti da Cassano allo Ionio.

Due di loro, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono deceduti nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Gli altri due giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati in ospedale, uno a Cosenza e l’altro a Corigliano-Rossano. Gli occupanti dell’Alfa Romeo Mito, invece, non hanno riportato gravi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze dei distretti di Trebisacce, Corigliano-Rossano e la Pet di Cassano Ionio.

I medici hanno cercato di stabilizzare i feriti più gravi sul posto, ma per due di loro non c’è stato nulla da fare. Gli altri due feriti sono stati successivamente trasferiti nei nosocomi di Cosenza e Corigliano-Rossano.

L’incidente, particolarmente violento, ha reso necessarie lunghe operazioni di soccorso e il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cassano, insieme al medico legale, per gli accertamenti iniziali. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

ANSA