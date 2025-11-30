Rizzi (Basilicata Casa Comune): «Serve un confronto politico chiaro e una guida condivisa»

Accolgo con favore l’intervento dei consiglieri di maggioranza che hanno contribuito a ristabilire la verità sui fondi regionali per gli impianti meccanizzati. Era importante ricordare ai cittadini che si tratta di risorse previste per legge e non di concessioni straordinarie. Un chiarimento utile alla trasparenza e alla credibilità dell’azione amministrativa.

In questo quadro, ritengo sia arrivato il momento di affrontare con serenità alcuni aspetti politici.

Basilicata Casa Comune ha più volte richiesto un tavolo di confronto per fare il punto sull’attuazione del programma e definire insieme le priorità della città. Una richiesta costante, sempre formulata in spirito costruttivo.

Finora il Sindaco ha preferito percorsi più individuali, una scelta che rispettiamo ma che oggi appare superata dalle necessità della fase.

Per garantire chiarezza, stabilità e un metodo comune, è importante che il Sindaco eserciti pienamente la guida politica della coalizione, definendo insieme un percorso condiviso e una cornice chiara per stabilire una linea politica unitaria, affrontare le emergenze e le necessità della città capoluogo e costruire una visione di città che passi, eventualmente, anche attraverso un rafforzamento dell’esecutivo.

Basilicata Casa Comune continuerà a offrire un contributo serio e responsabile.

In questa fase è evidente che alcune forze politiche abbiano scelto di muoversi dietro forme di civismo di facciata, anche come strumento di architettura politica.

Basilicata Casa Comune ha scelto una strada diversa: presentare il proprio simbolo sia alle regionali che alle comunali, assumendosi pienamente la responsabilità della propria identità. Una scelta di trasparenza politica che consideriamo un valore per l’intera coalizione.

È bene ricordare, inoltre, che Potenza non offre servizi soltanto ai residenti: garantisce ogni giorno mobilità, sicurezza urbana e servizi essenziali ai tanti lucani che raggiungono il capoluogo per lavoro, salute, studio e attività istituzionali. Un impegno significativo, che merita attenzione e sostegno adeguati.

Ribadiamo la nostra disponibilità a un confronto ordinato, responsabile e costruttivo, nell’interesse della comunità potentina e dell’intera Basilicata.

Il Coordinatore Cittadino Città di Potenza di Basilicata Casa Comune Domenico Roberto Rizzi