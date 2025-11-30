Ragazza violentata in centro a Milano, un denunciato

Una ragazza di 24 anni è stata aggredita sessualmente nella notte tra il 29 e il 30 novembre, in pieno centro a Milano, in via Crocefisso, a pochi passi da un locale.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 3 di notte. La giovane è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove è attivo il Centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD).

La vittima ha formalizzato la denuncia presso i carabinieri, mentre il personale di sicurezza del locale ha già bloccato un uomo di 22 anni, incensurato, che è stato denunciato per l’aggressione.

Sul luogo sono giunti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto ricostruito, alcuni amici della ragazza avrebbero dato l’allarme alla sicurezza del locale. La giovane e il denunciato si erano conosciuti in precedenza.

I carabinieri del nucleo investigativo, sotto la guida del colonnello Antonio Coppola, stanno esaminando con attenzione tutti gli elementi a disposizione per chiarire la dinamica dell’aggressione.

Via Crocefisso è una strada poco trafficata, ma la zona è dotata di diverse telecamere di sorveglianza che potrebbero risultare cruciali per le indagini.

Tra gli indizi raccolti, è stata trovata una macchia di sangue su un’auto parcheggiata nelle vicinanze, a poche ore dal fatto. I rilievi sono proseguiti fino alle prime luci dell’alba.

