CRONACA
Papa-Bartolomeo, “nessuna violenza in nome di Dio”
“Rifiutiamo fermamente qualsiasi strumentalizzazione della religione e dell’uso del Nome di Dio per giustificare la violenza.
Siamo convinti che un vero dialogo interreligioso, lungi dall’indurre sincretismo o confusione, sia fondamentale per la convivenza pacifica di popoli appartenenti a tradizioni e culture diverse.”
Questo è quanto affermano il Papa e il Patriarca Bartolomeo nella dichiarazione congiunta firmata a Istanbul.
“Invitiamo tutti gli uomini e le donne di buona volontà a collaborare insieme per costruire un mondo più giusto e solidale, prendendosi cura del creato che Dio ci ha affidato.
Solo così l’umanità potrà superare l’indifferenza, la brama di potere, l’avidità e la xenofobia”, concludono il Papa e il Patriarca.
ANSA