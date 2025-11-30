Papa-Bartolomeo, “nessuna violenza in nome di Dio”

“Rifiutiamo fermamente qualsiasi strumentalizzazione della religione e dell’uso del Nome di Dio per giustificare la violenza.

Siamo convinti che un vero dialogo interreligioso, lungi dall’indurre sincretismo o confusione, sia fondamentale per la convivenza pacifica di popoli appartenenti a tradizioni e culture diverse.”

Questo è quanto affermano il Papa e il Patriarca Bartolomeo nella dichiarazione congiunta firmata a Istanbul.

“Invitiamo tutti gli uomini e le donne di buona volontà a collaborare insieme per costruire un mondo più giusto e solidale, prendendosi cura del creato che Dio ci ha affidato.

Solo così l’umanità potrà superare l’indifferenza, la brama di potere, l’avidità e la xenofobia”, concludono il Papa e il Patriarca.

