La Basilicata protagonista all’ILTM di Cannes: lusso, autenticità e sostenibilità al centro dell’offerta turistica

Dal 1° al 4 dicembre, la Basilicata sarà protagonista all'International Luxury Travel Market (ILTM) di Cannes, il principale evento internazionale dedicato al turismo di lusso, che si terrà sulla splendida Costa Azzurra.

In questa edizione, l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (Apt) si presenta con una delegazione selezionata che include alcune delle strutture più raffinate della regione.

Tra queste, Matera Collection, che unisce alcuni dei migliori hotel della Capitale Europea della Cultura e del Dialogo 2026, offrendo una gamma di esperienze che spaziano da alberghi cinque stelle a suite scavate nella roccia e residenze storiche, dove il patrimonio unico dei Sassi si trasforma in soggiorni indimenticabili.

A seguire, Santangelo Resort, un hotel quattro stelle con centro congressi, spa e ampie strutture per eventi aziendali, ideale per il turismo MICE e incentive di alto livello, capace di soddisfare tanto le esigenze del viaggiatore leisure quanto quelle del segmento business più esigente.

Infine, Palazzo Margherita, un boutique hotel cinque stelle a Bernalda, nel cuore della Basilicata rurale, che incarna un modello di ospitalità di lusso sostenibile e profondamente radicata nel territorio, dove l’eccellenza del servizio si unisce all’autenticità dell’esperienza.

“L’evento – afferma il Direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli – è riconosciuto a livello globale come il principale appuntamento per il turismo di lusso, e rappresenta una vetrina strategica per la Basilicata.

Partecipiamo con uno stand all’interno dello spazio dedicato all’Italia, curato da ENIT, con l’obiettivo di presentare una destinazione che negli ultimi anni ha sviluppato un’offerta ricettiva di alta qualità, capace di competere con le mete più esclusive del panorama turistico internazionale.”

L’ILTM di Cannes si distingue per il suo format business-to-business, con quattro giorni intensi di incontri personalizzati e opportunità di networking con buyer selezionati tra tour operator, agenzie di viaggio di lusso, wedding planner internazionali e operatori del segmento MICE provenienti da tutto il mondo.

La partecipazione a questo evento rappresenta un momento cruciale per la strategia di posizionamento internazionale della Basilicata nel settore del turismo di lusso.

Questo mercato è sempre più attratto da destinazioni autentiche, lontane dalle masse, che siano in grado di offrire esperienze uniche in contesti preservati, dove il lusso si esprime attraverso la qualità del servizio, l’esclusività dell’accesso e il profondo legame con tradizioni millenarie.

Durante i quattro giorni di manifestazione, lo stand della Basilicata diventerà un punto di riferimento per incontri con i principali buyer del luxury travel mondiale, con l’obiettivo di consolidare le collaborazioni esistenti, aprire nuovi canali di distribuzione su mercati internazionali ad alto potenziale e posizionare definitivamente la regione lucana tra le principali destinazioni di lusso, privilegiate per la loro autenticità, sostenibilità ambientale e immersione culturale.

