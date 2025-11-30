Inaugurato a Pergola il Centro di Monitoraggio Ambientale del PNAL, dedicato alla memoria di don Gerardo Marsico”

È stato inaugurato a Pegola, in occasione del diciassettesimo raduno del Gruppo Lucano di Protezione Civile, il Centro di Monitoraggio Ambientale del Parco e delle Attività del Gruppo Lucano, intitolato alla memoria di don Gerardo Marsico. Don Gerardo, tragicamente scomparso nell’agosto del 2005 all’età di 81 anni, fu vittima di un incidente stradale lungo la Fondovalle dell’Agri, in prossimità di una piazzola di sosta.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre al presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia, erano presenti il presidente del Parco dell’Appennino Lucano, Antonio Tisci, e il sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia.

Presente anche la sorella di don Marsico, che ha espresso il suo sincero ringraziamento alla comunità per il calore e la vicinanza dimostrati.

Il nuovo centro rappresenta una risorsa fondamentale per la tutela del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi e alla gestione ottimale degli interventi di Protezione Civile.

L’evento è iniziato con una cerimonia istituzionale, alla quale hanno preso parte numerosi esponenti delle autorità civili, militari e religiose, oltre a centinaia di volontari.

Il sindaco Macchia ha dato il via alla giornata chiedendo un minuto di raccoglimento in memoria di Gabriele Ventre, giovane di Pergola tragicamente deceduto in un incidente stradale lo scorso ottobre.

A seguire, sono intervenuti il senatore lucano Gianni Rosa, il presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, il professor Salvatore Masi, in rappresentanza dell’Università della Basilicata, e il presidente dell’Anci Basilicata, Gerardo Larocca. Successivamente, Pierluigi Martoccia, presidente nazionale del Gruppo Lucano, ha preso la parola, ringraziando sentitamente i numerosi volontari per il loro impegno instancabile.

“Il 2025 sarà un anno di grande significato per il Gruppo Lucano”, ha dichiarato Martoccia. “Sarà un anno di intenso lavoro e di importanti novità”, aggiungendo che il progetto di monitoraggio ambientale rappresenta una concretizzazione di “impegno, visione e capacità di trasformare un’idea in un concreto strumento a servizio non solo delle comunità del Parco, ma di tutto il sistema di Protezione Civile”.

L’evento è stato anche l’occasione per annunciare una nuova e importante collaborazione tra il Gruppo Lucano e la Fondazione per l’Oncologia Pediatrica del Policlinico “Gemelli” di Roma.

Grazie a questo progetto, i volontari del Gruppo Lucano saranno coinvolti in attività ludiche, educative e ricreative per i piccoli pazienti del Policlinico Gemelli.

Le attività comprenderanno interazioni con le unità cinofile e con il settore equestre del Gruppo Lucano, attività all’aperto, laboratori di Protezione Civile ed educazione ambientale, nonché momenti di gioco e socializzazione.