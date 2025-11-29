Sicurezza: cinque Comuni del Potentino ottengono i fondi del Ministero dell’Interno per la videosorveglianza

Sono cinque i Comuni della provincia di Potenza che hanno ottenuto il finanziamento previsto dal decreto del Ministero dell’Interno per il 2024, destinato alla realizzazione o al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana. Numerosi i Comuni del Potentino che avevano presentato domanda, ma non tutti sono riusciti a rientrare nella graduatoria.

A livello nazionale sono state presentate 1.632 istanze: di queste, solo 335 sono state ammesse, anche in considerazione dei limiti della copertura finanziaria disponibile. Nel Potentino, i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento sono:

Viggiano – 100.000 euro

Tito – 59.000 euro

Vaglio Basilicata – 55.000 euro

Vietri di Potenza – 51.000 euro

Lavello – 44.000 euro

Il Comune di San Paolo Albanese è stato inserito invece tra i potenziali beneficiari, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse residue del fondo ministeriale.

Non hanno invece ottenuto il finanziamento — essendo stati collocati nella sezione “Enti non utilmente collocati in graduatoria” — i Comuni di: Moliterno, Ruoti, Savoia di Lucania, Marsicovetere, Brienza, Venosa, Roccanova, Lauria, Forenza, San Fele, Avigliano, Abriola, Cancellara, Castelluccio Superiore, Francavilla in Sinni, San Costantino Albanese, Castronuovo di Sant’Andrea, Senise, Filiano, Spinoso, Corleto Perticara, Noepoli, Pietragalla, Trecchina, Episcopia, Maschito, San Severino Lucano, Baragiano, Sant’Angelo Le Fratte, Teana e Pignola.

I Comuni finanziati potranno ora procedere alla realizzazione o all’ampliamento dei propri sistemi di videosorveglianza, contribuendo così a rafforzare il livello di sicurezza nei rispettivi territori.