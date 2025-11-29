Presidente Bardi: l’Italia in prima linea sullo spazio

“L’Italia guarda allo spazio con ambizione e competenza. E l’artefice di questa centralità nazionale nel mondo è il Ministro Adolfo Urso”.

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si congratula con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy per il successo ottenuto al Council Meeting at Ministerial Level 2025 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a Brema, un risultato che ha un sapore storico: “Un astronauta italiano destinato alla missione lunare Artemis e un assegno di 3,5 miliardi di euro per l’ESA, una cifra record che dimostra la visione strategica del nostro Governo.

Il Ministro Urso, al quale va il mio plauso, non solo ci ha resi il primo contributore dell’Agenzia, ma ha anche conquistato l’onore di presiedere la Ministeriale fino al 2028”.

Il Presidente Bardi, nella sua veste anche di Vice Presidente di Nereus (Network of European Regions Using Space Technologies), l’associazione delle regioni europee che utilizzano le tecnologie spaziali, sottolinea come questi risultati aprano prospettive concrete per il Mezzogiorno e, in particolare, per la Basilicata.

“Il territorio lucano, con il Centro di Geodesia Spaziale ‘Giuseppe Colombo’ di Matera, è un polo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale per la ricerca e le applicazioni spaziali.

Le nuove risorse e i programmi prioritari dell’ESA, in particolare quelli relativi all’osservazione della Terra, alla navigazione e alle comunicazioni, rappresentano un’occasione irripetibile per Matera e per l’intera regione.

Siamo pronti, in stretta collaborazione con il Governo e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), a cogliere appieno queste nuove opportunità per attrarre investimenti, sviluppare l’alta formazione e creare occupazione altamente qualificata nel settore aerospaziale, rafforzando così il ruolo della Basilicata – conclude Bardi – come hub strategico dello Spazio italiano ed europeo”.