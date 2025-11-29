Basket:Nba Cup, Lakers non si fermano più,Okc batte anche i Suns
I Lakers ottengono la loro quarta vittoria in altrettante partite nell’NBA Cup, superando Dallas 129-119 e conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo. Qui, affronteranno San Antonio, che ha trionfato a Denver.
Nella Conference Ovest, avanzano ai quarti anche Oklahoma City e Phoenix, dopo una sfida estremamente equilibrata vinta dai Thunder 123-119, grazie alla consueta prestazione stellare di Shai Gilgeous-Alexander. La squadra di Oklahoma City ora sfiderà i Suns con il passaggio in semifinale in palio.
Anche i New York Knicks si guadagnano l’accesso ai quarti di finale, dove incontreranno Toronto, dopo aver sconfitto Milwaukee 118-109.
Invece, nell’altro quarto di finale a Est, si disputerà un derby della Florida, con Miami che affronterà Orlando. Gli Orlando Magic si sono qualificati grazie alla vittoria in trasferta contro Detroit, guidati da Desmond Bane, miglior marcatore della partita, che ha contribuito in modo decisivo al successo della sua squadra.
