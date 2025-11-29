A Mantova il nuovo museo internazionale d’arte Sonnabend

A partire da oggi, il pubblico potrà visitare la nuova sezione del Museo di Arte Contemporanea al Palazzo della Ragione di Mantova, che ospita una delle collezioni più prestigiose a livello internazionale: la Collezione Sonnabend.

Questa straordinaria raccolta, che comprende opere di inestimabile valore storico e artistico, è stata concessa in comodato gratuito al Comune di Mantova dal 2023 per un periodo di dodici anni.

La collezione raccoglie pezzi iconici di artisti leggendari come Andy Warhol, Jeff Koons, Michelangelo Pistoletto, Jasper Johns, Mario Schifano, Robert Rauschenberg, e Roy Lichtenstein, solo per citarne alcuni.

Ieri ha avuto luogo una preview esclusiva per la stampa, mentre oggi l’esposizione è finalmente aperta al pubblico, offrendo l’opportunità di ammirare 94 opere che spaziano tra dipinti, sculture, installazioni, fotografie e opere concettuali.

L’esposizione è curata come un percorso tematico e cronologico che va dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri.

La Collezione Sonnabend prende vita dalla passione di Ileana Sonnabend (1914-2007) e suo marito Michael Sonnabend (1900-2001), che per decenni hanno collezionato opere d’arte insieme al figlio adottivo Antonio Homem, attuale presidente della Fondazione Collezione Sonnabend.

La loro raccolta rappresenta un fondamentale documento dell’evoluzione dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione agli artisti che hanno segnato la seconda metà del Novecento.

Questa iniziativa culturale di grande respiro è frutto della collaborazione tra la Fondazione Sonnabend, Marsilio Arte e il Comune di Mantova, con la direzione artistica di Mario Codognato.

“Mantova si conferma una delle città italiane più dinamiche e attive nel panorama dell’arte contemporanea, capace di ospitare una collezione di tale importanza”, ha dichiarato il sindaco Mattia Palazzi, sottolineando l’importanza culturale di questa nuova apertura per la città.

L’esposizione si sviluppa attraverso undici sale del Palazzo della Ragione, disposte in modo da seguire una narrazione cronologica e tematica che permette ai visitatori di immergersi nell’evoluzione dell’arte dal secondo dopoguerra fino alle più recenti tendenze artistiche.

La Collezione Sonnabend offre un’occasione unica di esplorare la sperimentazione di nuove tecniche da parte degli artisti, e come questi abbiano risposto ai cambiamenti politici e sociali dei decenni passati.

La Collezione Sonnabend sarà aperta tutti i giorni, ad eccezione del martedì e del giorno di Natale, offrendo un’opportunità irripetibile di scoprire alcune delle espressioni artistiche più influenti degli ultimi decenni in uno degli spazi storici più suggestivi di Mantova.

