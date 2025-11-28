Venosa, valorizzazione dei beni culturali

Lunedi 1 e martedì 2 dicembre presso il Museo archeologico nazionale “Mario Torelli” di Venosa al via il progetto “Layers of knowledge. Space, Time, and Meaning”: due giornate di studi con la direzione scientifica del prof. Carlo Bianchini e del prof. Paolo Carafa (Università La Sapienza di Roma), in collaborazione con i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa.

Il Museo archeologico nazionale “Mario Torelli” di Venosa ospiterà due giornate di studi che metteranno in dialogo competenze multidisciplinari e nuove tecnologie con l’obbiettivo di approfondire, valorizzare e comprendere meglio la complessità del patrimonio culturale.

Sotto la direzione scientifica del prof. carlo Bianchini e del prof Paolo Carafa dell’Università La Sapienza di Roma, l’evento proporrà un percorso che intreccia strumenti e approcci innovativi: dalla georeferenziazione alla stratificazione temporale dei beni culturali, fino alla connessione semantica dei dati. Un dialogo tra spazio, tempo e significato che restituisce nuove chiavi di lettura per lo studio e la gestione delle testimonianze archeologiche.

Le due giornate offriranno inoltre l’occasione per presentare le ricerche sviluppate nell’ambito del progetto PE5-CHANGES – Spoke 8, dedicato all’analisi integrata e alla valorizzazione dei paesaggi culturali.

In occasione dell’iniziativa, lunedì 1 dicembre alle ore 13.00, sarà inaugurata la mostra “Deambulate. Documentare il Medioevo”, dedicata allo studio del Complesso della Santissima Trinità di Venosa e ospitata nella sala adiacente alla sala conferenze del museo.

Martedì 2 dicembre, presso il Parco Archeologico di Venosa, avrà luogo una visita tematica della Chiesa Incompiuta, che si concluderà nella Chiesa della SS. Trinità.

Le attività proseguiranno alla scoperta di Acerenza.