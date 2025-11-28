Sciopero Forestazione, Lettieri e Trivigno (Europa Verde-AVS Basilicata): “Stiamo con i lavoratori”

Europa Verde–Avs Basilicata esprime piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto forestazione della Basilicata in sciopero il 27 novembre.

Le richieste (legittime e più volte avanzate) riguardano il pagamento regolare delle spettanze, l’aumento delle giornate lavorative a 151 giorni e non ultimo per importanza, il turnover generazionale che porterebbe a ringiovanire il comparto.

Occorre ricordare che il ruolo di tali lavoratori è strategico, senza una forestazione forte e valorizzata non può esserci una reale transizione ecologica. Con il loro operato garantiscono la tutela dei boschi, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la gestione sostenibile del territorio e la salvaguardia della biodiversità.

Per questo chiediamo che il settore sia finalmente sostenuto con programmazione, rispetto e una visione di lungo periodo.

Donato Lettieri-Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde-AVS Basilicata)