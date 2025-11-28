Presidente Bardi su forestazione: attenzione massima

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime rammarico per il tono polemico adottato da alcune sigle sindacali in merito alla sua assenza all’incontro odierno con una delegazione di lavoratori forestali.

La volontà della Regione di ascoltare e confrontarsi con i lavoratori è dimostrata dalla presenza istituzionale del Vice Presidente della Giunta regionale, Pasquale Pepe, e dell’Assessore al ramo, Carmine Cicala. Entrambi sono stati delegati direttamente dal Presidente Bardi proprio per assicurare la massima attenzione e serietà al confronto.

La forestazione e i lavoratori del comparto non sono una questione marginale per la Giunta regionale.

L’attenzione del Presidente Bardi è sempre stata altissima, come testimoniano gli impegni presi e le risorse finora dedicate al settore.

Non si comprende la polemica su un’assenza motivata e temporanea, specialmente quando al tavolo erano presenti due figure apicali della Giunta, pronte a recepire e discutere ogni istanza.

Il Presidente ribadisce il suo impegno costante e concreto verso le sorti del settore forestale lucano e continuerà a lavorare per trovare soluzioni efficaci e durature per i dipendenti e per la valorizzazione del patrimonio ambientale.

L’auspicio è che il confronto possa tornare su un binario di collaborazione costruttiva anziché di sterile polemica.