Incontro informativo sulla raccolta differenziata a Senise 03 Dicembre

Il Comune di Senise invita tutti i cittadini a partecipare al primo incontro informativo dedicato alla raccolta differenziata, che si terrà il prossimo 3 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare della Sede Comunale.

L’incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per approfondire temi cruciali legati alla gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale, un aspetto sempre più centrale per il nostro territorio.

Durante l’evento, verranno forniti dettagli pratici su come ottimizzare la raccolta differenziata e sulle modalità per ridurre l’impatto ambientale a livello comunale.

La partecipazione della cittadinanza è fondamentale: la collaborazione di tutti è essenziale per proteggere l’ambiente, migliorare la qualità della vita e rendere il nostro territorio più pulito e vivibile.

La raccolta differenziata non è solo un dovere civico, ma un gesto concreto che ognuno di noi può fare per contribuire al futuro del nostro pianeta.

Inoltre, durante l’incontro, sarà possibile fare domande, esprimere dubbi e raccogliere suggerimenti utili per rendere il processo di raccolta ancora più efficiente.

L’Amministrazione Comunale, infatti, ritiene che la partecipazione attiva della comunità sia la chiave per promuovere comportamenti ecologicamente responsabili e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità previsti dalle normative nazionali e internazionali.