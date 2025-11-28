Europa, Bando su strumenti business innovativi

All’interno del programma Europa Creativa MEDIA 2021-2027 è stato pubblicato il bando “Strumenti e modelli di business innovativi” con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo e/o la diffusione di strumenti e modelli di business innovativi per migliorare la visibilità, la disponibilità, il pubblico e la diversità delle opere europee nell’era digitale e/o la competitività e/o il processo di ecologizzazione dell’industria audiovisiva europea.

In particolare, il bando mira a promuovere l’innovazione, la competitività del settore audiovisivo europeo e rafforzare la circolazione, la promozione e la distribuzione online e cinematografica delle opere audiovisive europee, all’interno dell’Unione e a livello internazionale, nel nuovo ambiente digitale, attraverso modelli di business innovativi.

Il bando è rivolto a progetti che includano le seguenti priorità:

1) Migliorare la visibilità delle opere audiovisive europee nel contesto digitale;

2) Incrementare la competitività del settore audiovisivo europeo;

3) Favorire la transizione verde dell’industria audiovisiva. La durata massima di ogni progetto non deve superare i 36 mesi. Il budget complessivo del bando è di 10,5 milioni di euro.

Non è stato fissato un importo massimo del finanziamento richiedibile.

Il tasso di finanziamento massimo è pari all’ 80% dei costi eleggibili. Maggiori informazioni sul bando sono reperibili al seguente link: https://www.europacreativa-media.it/bandi/innovative-tools- and-business-models-crea-media-2026-innovbusmod