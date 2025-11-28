Assessore Mongiello su Total: finito il tempo delle attese

“In merito all’incontro istituzionale tenutosi ieri con Total energies e rispetto al percorso che la Regione Basilicata sta portando avanti con i soggetti industriali attivi sul nostro territorio ritengo sia utile evidenziare una visione netta di quelle che sono le nostre istanze”, lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello che spiega: “Ringrazio l’assessore alle Attività produttive Franco Cupparo per il lavoro svolto e sento quindi il dovere di sottolineare che la mia attenzione è fortemente concentrata sulla necessità di ottenere risultati tangibili e misurabili entro il 2026.

Al netto delle modalità, sé finanziarie o progettuali, credo sia indispensabile che l’azienda metta in campo progetti concreti di sviluppo, capaci di generare valore e ricadute occupazionali e sociali per le comunità locali”.

E ancora dichiara l’assessore Mongiello: “Auspico che si definisca un cronoprogramma chiaro sulla realizzazione effettiva degli interventi sull’innovazione e sulla sostenibilità ambientale”. “Il tempo delle attese è finito.

È il momento delle risposte, dei progetti concreti, della responsabilità condivisa”, conclude Mongiello.