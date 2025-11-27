RUM DIPLOMÁTICO CELEBRA IL NATALE CON UN ESCLUSIVO COFANETTO

Rum Diplomático, uno dei rum più importanti e apprezzati rum a livello internazionale, celebra le festività natalizie presentando un’esclusiva Box Natalizia: una proposta per rendere indimenticabile il Natale 2025. Un regalo elegante e di prestigio, perfetto per chi desidera condividere momenti speciali brindando con un distillato d’eccellenza.

All’interno della confezione è presente una bottiglia di Rum Diplomático Reserva Exclusiva: elegante e complesso rum super-premium da degustazione, pluripremiato, realizzato con melassa di canna da zucchero, distillato con maestria e invecchiato in botti di rovere fino a 12 anni.

Con il suo gusto morbido e versatile, caratterizzato da sentori di cioccolato, caramello e frutta tropicale, Rum Diplomático Reserva Exclusiva è un punto di riferimento per chiunque ami i distillati pregiati, ideale per cocktail sofisticati, grazie al suo equilibrio, ma anche da degustare liscio, magari accompagnato da un assaggio di cioccolato fondente, in un perfetto rituale serale.

Il cofanetto comprende anche due bicchieri da degustazione, progettati per esaltare ogni sfumatura di sapore del rum.

La cura dei dettagli, dalla selezione dei materiali al design, trasforma questa box in un cadeau che unisce qualità e stile.

Perfetta per chi desidera vivere le festività con classe ed eleganza, la Box Natalizia Rum Diplomático celebra il piacere della condivisione, raccontando una storia di passione, artigianalità e tradizione venezuelana.

Disponibile nei migliori punti vendita e online al prezzo consigliato di 44,90€