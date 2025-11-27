Meloni: “Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato sui social l’invito di Fratelli d’Italia a Elly Schlein a partecipare all’evento di Atreju, precisando che accetterà il confronto, ma a una condizione: che al dibattito prenda parte anche Giuseppe Conte.

“Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi ha opinioni diverse dalle nostre. Sono quindi pronta a confrontarmi con l’opposizione, ma credo che al dibattito debba partecipare anche Giuseppe Conte”, ha scritto Meloni, spiegando le sue ragioni.

La premier ha fornito due motivazioni principali. “La prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, ha partecipato ad Atreju in passato senza porre condizioni o vincoli. Lo ha fatto anche quando ricopriva la carica di Presidente del Consiglio”, ha sottolineato Meloni.

“La seconda ragione – ha aggiunto – è che non spetta a me determinare chi debba rappresentare l’opposizione, soprattutto quando il campo avverso non ha ancora scelto un leader. Perciò, sono disposta a un confronto con entrambi, ma deve essere un incontro che coinvolga tutte le voci dell’opposizione”, ha concluso.

ANSA