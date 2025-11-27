Dopo ChatGpt anche Copilot uscirà da WhatsApp nel 2026

Microsoft ha annunciato che a partire dal 15 gennaio 2026, il suo chatbot Copilot non sarà più accessibile su WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo.

La decisione è stata comunicata attraverso un post sul blog ufficiale della società, in cui si spiega che la modifica deriva da recenti aggiornamenti alle politiche di WhatsApp che eliminano tutti i chatbot basati su modelli linguistici (LLM).

“Questa modifica è stata determinata dalle nuove politiche della piattaforma WhatsApp, che rimuovono i chatbot LLM”, ha dichiarato Microsoft.

“Stiamo lavorando per garantire una transizione senza intoppi per gli utenti, permettendo loro di continuare a utilizzare Copilot su dispositivi mobili, web e PC.”

Intanto, proprio ieri, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di estendere un’inchiesta già in corso nei confronti di Meta.

L’indagine riguarda le condizioni contrattuali relative alla ‘WhatsApp Business Solution Terms’, che, secondo alcune accuse, potrebbero impedire alle imprese concorrenti di Meta di utilizzare WhatsApp per interazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Meta ha respinto le accuse, definendole “prive di fondamento”, e ha ribadito che le modifiche non avranno alcun impatto sui servizi di assistenza clienti basati sull’IA per le aziende.

ANSA