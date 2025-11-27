Contributi non versati ai braccianti: indagate 30 imprese agricole sulla costa jonica

La Guardia di Finanza di Matera, attraverso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha concluso una complessa indagine che ha portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Matera di 30 titolari di aziende agricole, accusati di non aver versato le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute dalle retribuzioni dei braccianti agricoli impiegati nelle loro attività.

L’operazione ha preso avvio da attività info-investigativa, poi consolidata tramite incroci di dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo e da specifici servizi di osservazione, pedinamento e controllo svolti presso le aziende coinvolte. Le verifiche hanno permesso di individuare numerose omissioni nel versamento dei contributi, fenomeno che gli investigatori ritengono strettamente connesso alle dinamiche del comparto agricolo locale.

Secondo quanto accertato, l’importo complessivo dei contributi previdenziali non versati, relativi alle giornate di lavoro effettivamente svolte dai braccianti, supera i 2,16 milioni di euro. Nella contribuzione agricola, l’aliquota è pari a circa il 30% della retribuzione, di cui il 9% a carico del lavoratore. L’omesso versamento avrebbe permesso agli imprenditori un significativo risparmio economico, nonostante – evidenzia la Guardia di Finanza – il loro elevato tenore di vita.

L’attività investigativa ha inoltre fatto emergere che, trattenendo la quota contributiva a carico dei dipendenti senza poi versarla all’Erario, i datori di lavoro si sarebbero indebitamente appropriati anche di circa 200 mila euro relativi alle trattenute operate sulle buste paga.

Il reato contestato è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa fino a 1.032 euro. La legge prevede inoltre che il datore di lavoro che versi le somme dovute entro tre mesi dalla contestazione o dall’accertamento del mancato pagamento possa estinguere il reato.

Le aziende agricole coinvolte, tutte situate lungo la costa jonica lucana (Policoro, Tursi, Scanzano Jonico e Rotondella), sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. In base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione rientra nel più ampio impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle distorsioni del mercato agricolo e alle frodi ai danni dell’INPS, a tutela della spesa pubblica e della legalità economico-finanziaria del Paese.