Tursi celebra la sua anima antica: grande successo per la prima Festa del Borgo alla Rabatana

Domenica 23 novembre la Rabatana di Tursi ha vissuto una giornata intensa e partecipata, trasformandosi in un luogo animato da comunità, tradizioni e musica. Residenti e turisti hanno affollato il rione, contribuendo alla riuscita della prima Festa del Borgo Antico, nata per celebrare la storia e l’identità di uno dei luoghi più suggestivi della Basilicata.

Fin dal mattino, tra stand enogastronomici, mercatini artigianali e spazi dedicati ai più piccoli, il borgo si è riempito di voci, colori e profumi. La musica popolare de “I Musicisti del Cuore” ha accompagnato i visitatori lungo i vicoli, creando un’atmosfera calorosa e accogliente. Nella Sala Convegni del Palazzo dei Poeti si è tenuto un incontro dedicato al tema “La Rabatana: saperi e sapori di un’antica civiltà”, che ha affrontato il valore del borgo da più prospettive, dalla cultura al turismo, fino alle potenzialità future. Dal confronto sono emerse nuove idee e progettualità per eventi e iniziative da sviluppare nei prossimi mesi.

La mattinata è proseguita con la degustazione dei sapori locali: peperoni cruschi, focacce, agrumi del territorio e vini delle Cantine D’Affuso. Lo show cooking della chef Giuliana Vitarelli, con la preparazione dei “Raschatelli ceci e baccalà con mollica al peperone crusco e arancia staccia di Tursi”, ha suscitato grande interesse e partecipazione.

Nel pomeriggio, la Rabatana ha ospitato momenti musicali e culturali che hanno arricchito la festa: l’esibizione di Angelica Sanchirico con Salvatore D’Alessandro e Antonio Labate, e lo spazio dedicato alla poesia e alla narrazione guidato da Manuel Santagata. Per tutto il giorno, le visite curate dall’Associazione Thema hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta della storia del rione, tra racconti di civiltà antiche e riferimenti ai versi di Albino Pierro. Molto apprezzata anche la visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Quando è calata la sera, il borgo si è illuminato con il concerto di Mirko Gisonte, seguito dalla danza energica delle “Zingare Lucane” e dal dj set finale di Black DJ e Manuel Santagata Voice, che ha chiuso la giornata in un clima di festa.

Durante l’intera giornata, il Prof. Antonio Rondinelli, la poetessa Rosa Gialdino, Giovanni De Marco e Marianna Laita dell’Associazione Thema hanno guidato i visitatori attraverso il rione saraceno, raccontando vicende di greci, romani, arabi e bizantini, impreziosite dai versi del poeta Albino Pierro.

L’evento, organizzato da Virtus Ingegneria con il patrocinio del Comune di Tursi e il supporto delle associazioni del territorio, ha rappresentato un importante momento di condivisione. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della prima Festa del Borgo” ha dichiarato Pasquale D’Affuso. “La Rabatana è un luogo unico; questa festa è solo l’inizio di un percorso che vogliamo costruire insieme.”

La giornata ha confermato il forte legame della comunità con il proprio patrimonio culturale e ha segnato un primo passo verso nuove iniziative dedicate alla valorizzazione del borgo.