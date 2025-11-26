Spaccio di droga nel Potentino: otto persone segnalate dalla Guardia di Finanza

Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Potenza nei comuni di Potenza, Rionero, Lauria e Tito, dove negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie delle Fiamme Gialle, attive in diversi orari della giornata, hanno setacciato le principali aree dei quattro centri lucani con il supporto delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani antidroga “Ginger”, “Air”, “Lary” e “Kiril”, grazie al loro fiuto, hanno permesso di individuare stupefacenti nascosti addosso ai soggetti controllati, tra effetti personali e all’interno delle autovetture.

Nel corso degli interventi sono stati sequestrati funghi allucinogeni, bulbi di papavero da oppio, oltre a diverse dosi di hashish, marijuana e cocaina. Per otto persone è scattata la segnalazione alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono tuttora in corso per individuare e denunciare i responsabili delle attività di spaccio.

I controlli rientrano in un più ampio piano operativo messo in atto dal Comando Provinciale di Potenza, finalizzato a prevenire e reprimere i traffici illeciti e a contrastare in particolare il consumo di droga tra i più giovani.