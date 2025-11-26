Basilicata : sì dell’Aula a atti amministrativi, Ddl e Pdl

Gli atti riguardano l’EGRIB, il Parco Gallipoli Cognato e debiti fuori bilancio a favore Co.Tr.A.B. Sì all’unanimità alla Pdl Polese-Morea su bullismo e cyberbullismo. La vicepresidente Fazzari ha ricordato le vittime del femminicidio e il sisma del 1980.

Si è riunito quest’oggi il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto da Maddalena Fazzari.

La Vicepresidente ha ricordato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Fazzari ha proposto di osservare un minuto di raccoglimento per riflettere e per onorare tutte le donne vittime di violenza, ma soprattutto per riaffermare l’impegno delle istituzioni nel contrasto a ogni forma di violenza e nel miglioramento della qualità delle tutele.

“Non deve essere solo una giornata commemorativa – ha sottolineato – ma deve tradursi in un impegno concreto: per questo abbiamo chiesto alle istituzioni di intervenire sulla legge di bilancio per incrementare il Fondo libertà destinato alle donne vittime di violenza”.

In questa giornata significativa, sempre su proposta di Fazzari l’Assemblea ha dedicato lo stesso minuto di silenzio anche per ricordare il 45º anniversario del terremoto del 23 novembre 1980 in Basilicata.

L’Aula ha quindi approvato a maggioranza – con 12 voti favorevoli (Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno) e 7 contrari (Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri, Vizziello) – il D.D.L. n. 55/2025 “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2024 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – EGRIB”, atto di controllo previsto dalla legge regionale 11/2006 e successive modifiche. Prima del voto sono intervenuti diversi consiglieri.

Prima del voto è intervenuto il consigliere Cifarelli, che ha ringraziato Canio Santarsiero, attuale Dirigente generale del Dipartimento Ambiente, per i cinque anni trascorsi all’EGRIB come amministratore unico dell’Ente.

Successivamente è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea l’atto amministrativo n. 112/2025 – D.G.R. n. 629 del 30 ottobre 2025: “Approvazione della Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane n. 57 del 26/09/2025, recante: ‘Approvazione assestamento generale del bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2026/2027’”.

Approvata all’unanimità anche la Proposta di legge n. 99/2025: “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 ‘Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo’”, di iniziativa dei consiglieri Polese e Morea.

Lo strumento legislativo interviene sulla L.R. 43/2018 con l’obiettivo di ottimizzare e rafforzare l’efficacia degli interventi regionali contro bullismo e cyberbullismo.

Come si legge nella relazione di accompagnamento: la crescente diffusione del cyberbullismo, veicolato attraverso i media digitali e la rete internet, richiede un approccio strategico coordinato e l’impiego di competenze specifiche nel settore delle comunicazioni e della tutela dei minori online. Il Co.re.com. di Basilicata è identificato quale soggetto attuatore.

“Attribuire al Comitato regionale il ruolo di soggetto attuatore principale, permette pertanto di sfruttare competenze specialistiche già esistenti e riconosciute; garantire coerenza con le strategie nazionali e le direttive AGCOM in materia di media education e tutela dei minori; evitare duplicazioni di strutture e funzioni, ottimizzando l’impiego delle risorse; assicurare un coordinamento unitario e tecnicamente qualificato degli interventi”. La norma è stata sottoscritta in Aula anche da Vizziello e Picerno.

Approvato a maggioranza anche il Disegno di Legge n. 58/2025 avente ad oggetto “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, in favore del Consorzio Trasporti Aziende Basilicata (Co.Tr.A.B.), ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Come si legge dagli atti il debito fuori bilancio è pari a complessivi € 2.998.346,85. Hanno votato a favore i consiglieri regionali Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno, contrari invece Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri, Vizziello.

Nel disegno di legge – come si legge nella relazione – è stata inserita la clausola di urgenza relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo citato, indispensabile al fine di: garantire la certezza dei rapporti giuridici con il Gestore Co.Tr.A.B.; scongiurare aggravi di spesa derivanti da possibili azioni giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti; assicurare il regolare svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale, riconosciuto quale servizio pubblico essenziale.

Prima del voto hanno preso la parola i consiglieri Cifarelli e Napoli e anche l’assessore alle infrastrutture e trasporti Pepe.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani con l’esame dell’assestamento di Bilancio e del collegato alle Legge di stabilità 2025.