Rotonda eletta Capitale Rurale Italiana 2025 da Feries

È Rotonda, borgo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, la nuova Capitale Rurale Italiana. Il progetto, giunto quest’anno alla seconda edizione, è promosso da Feries – società leader in Italia nella ricettività rurale proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it – con l’obiettivo di dare visibilità ai comuni con meno di 15.000 abitanti e celebrare chi investe nella valorizzazione delle proprie radici, delle tradizioni locali, dell’agricoltura e dell’accoglienza diffusa.

Il premio è stato consegnato dal ministro del Turismo Daniela Santanché al primo cittadino di Rotonda Rocco Bruno nel corso della seconda edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori organizzati da Feries e Regione Abruzzo, che si sono tenuti oggi a Pescara.

Il comune lucano è stato scelto dalla comunità dei viaggiatori dei due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it , che hanno votato la loro destinazione preferita tra le 20 località in short list, selezionate dal team di Feries tra le numerose candidature pervenute da tutta Italia.

Quest’anno Rotonda è stato il borgo che più di ogni altro ha saputo rappresentare il valore autentico della ruralità italiana e il ruolo centrale dei territori nel futuro del turismo del Paese, superando la concorrenza delle altre località con una candidatura che è un vero modello di racconto territoriale.

Situata nella Valle del Mercure, nel Parco Nazionale del Pollino, Rotonda è crocevia di natura, storia e accoglienza. Dai pini loricati al patrimonio UNESCO della faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, dalla cascata del Paraturo agli antichi mulini, ogni angolo testimonia la ricchezza naturalistica e culturale di questa terra.

Oltre ai paesaggi incontaminati e ai prodotti tipici (come il Fagiolo Bianco DOP e la Melanzana Rossa DOP), veri simboli identitari, a convincere è stato un modello di ospitalità autentico e all’avanguardia con la comunità al centro: cittadini che insieme sono riusciti a costruire un’offerta sostenibile e inclusiva, rivolgendosi sia al soggiorno esperienziale, sia al futuro delle nuove generazioni.

“Il titolo di Capitale Rurale Italiana 2025 è stato conferito a Rotonda per aver saputo valorizzare con passione il proprio patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico – ha commentato Fabrizio Begossi, ad di Feries – unendo tradizione, sostenibilità e un forte senso di comunità L’identità, l’orgoglio e l’impegno della comunità locale hanno reso Rotonda un esempio virtuoso di accoglienza, capace di offrire esperienze autentiche e di promuovere il turismo dei territori come motore di sviluppo responsabile”.

Per il primo cittadino di Rotonda, Rocco Bruno, “questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e al tempo stesso ci carica di una grande responsabilità.

Rotonda, situata nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ne incarna l’identità più autentica e ne esprime appieno il valore culturale, naturalistico e umano.

Essere eletti Capitale Rurale Italiana 2025 significa rappresentare tutto il Pollino, il Parco Nazionale più grande d’Italia, e con esso un modello di ruralità viva, accogliente e sostenibile.

Questo premio è un riconoscimento al lavoro di una comunità unita, fatta di persone che ogni giorno custodiscono tradizioni, accolgono visitatori e investono nel futuro del proprio territorio.

Lo dedichiamo – ha concluso – a tutti i cittadini di Rotonda e ai paesi del Pollino: è solo insieme che si costruisce una vera eccellenza rurale”.