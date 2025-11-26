Rinascita Lagonegro, sullo sfondo la sfida con Catania: il punto sulla preparazione

MARSICOVETERE (Potenza) – Messa alle spalle la sconfitta di Ravenna, la Rinascita Volley Lagonegro è tornata in palestra per iniziare il programma di preparazione in vista dell’incontro casalingo di domenica pomeriggio (ore 19.00) contro la Sviluppo Sud Catania, settima giornata di regular season e altra tappa significativa in questa fase iniziale di Serie A2 Credem Banca.

Nel ritrovo di martedì mattina in sala pesi, dopo l’ordinario lunedì di riposo, la squadra, Waldo Kantor e il suo staff hanno analizzato nel dettaglio la prestazione del Pala De Andrè, sottolineando gli aspetti positivi da cui ripartire. Carattere e spirito di reazione non sono certo mancati: sotto di due set, il gruppo è stato in grado di riaprire il match al terzo e giocare punto a punto l’ultima e decisiva quarta frazione, sfuggita soltanto nel rush finale a causa di alcuni dettagli che hanno favorito i romagnoli.

Al netto di percentuali rivedibili sia in attacco (41%) e in ricezione (40%), le buone notizie arrivano dal fondamentale del muro (10 vincenti) e dalle prove positive di alcuni singoli, vedasi in particolar modo Stefano Armenante, autore di 18 punti, totalmente recuperato dall’infortunio alla caviglia e arma importante nello scacchiere di coach Kantor. Bene anche Giacomo Raffaelli, che non si è lasciato tradire dall’emozione del ritorno in Romagna (tre stagioni, dal 2016 al 2019): 14 punti con 4 muri. Solito apporto di Diego Cantagalli, debilitato da un virus intestinale, che ha contribuito con 17 sigilli salendo a quota 119 nel computo totale del campionato (secondo posto alle spalle di Giulio Pinali, a quota 125).

L’organizzazione del lavoro settimanale si sta sviluppando secondo la consueta pianificazione, alternando lavoro fisico in sala pesi a sedute tecniche al Palasport di Villa d’Agri.

Il ko del Pala De Andrè non ha certo scalfito l’umore e le certezze dei biancorossi, decisi a voltare pagina di fronte al proprio pubblico, che giocoforza domenica sarà il sostegno in più.

La Sviluppo Sud Catania, infatti, si presenta come una formazione solida e organizzata, dotata di un’identità chiara e di un sistema di gioco consolidato. Sarà un avversario di tutto rispetto, capace nell’ultima giornata di sconfiggere la capolista Brescia al tie-break dopo un recupero dal 2-0 di svantaggio. La preparazione della gara, in questo senso, richiede dunque una lettura attenta delle sue caratteristiche dell’avversario e un certosino lavoro di ordine tattico e continuità di rendimento.

Tutto il gruppo è a disposizione del tecnico argentino compreso Alex Andonovic, che sta progressivamente riprendendo il ritmo e sarà in grado di rientrare nelle rotazioni entro qualche settimana.