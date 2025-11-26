Proteggi il tuo domani: informazione e prevenzione

“Occhio ai Giovani” è un progetto promosso dall’Associazione Coast to Coast, formata da medici volontari che lavorano in Toscana ma originari della Basilicata, in collaborazione con il Comune di Senise.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione – in particolare i giovani maschi – sull’importanza della prevenzione uro-andrologica e della diagnosi precoce.

Nell’ambito del progetto, il 28 novembre, si terrà – nella Sala Consiliare del Palazzo Monumentale S.Francesco di Senise – un convegno dedicato alla salute uro-andrologica giovanile; un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza, durante il quale specialisti e professionisti illustreranno rischi, segnali da non sottovalutare e buone pratiche per prendersi cura del proprio benessere.

La presenza delle Istituzioni contribuirà a rafforzare il valore e la rilevanza di questo progetto, sottolineando l’impegno condiviso nel promuovere la cultura della prevenzione.

A completare il percorso informativo – il 29 novembre, presso i locali dell’ASP di Senise – verranno effettuati screening urologici gratuiti rivolti ai giovani, utili a controlli preventivi.

Entrambe le giornate saranno un’occasione preziosa per informarsi, prevenire e tutelare la propria salute.

La cittadinanza è invitata a partecipare.