Pina De Donato, la forza gentile di Senise che conquista la Puglia: “3.720 volte grazie”

C’è un filo che unisce Senise alla Puglia, ed è la storia di Pina De Donato, lucana doc, donna cresciuta con il senso del dovere, della comunità e della partecipazione. Una storia che in queste elezioni ha trovato un nuovo capitolo: 3.720 voti, un risultato che l’ha portata al secondo posto nella lista “Per la Puglia” e che conferma quanto il suo impegno sia stato riconosciuto e condiviso.

Non è stata eletta, è vero. Ma a volte la vittoria non si misura con una poltrona, bensì con l’intensità dei passi compiuti e con la forza che si lascia dietro di sé. E Pina De Donato, di forza, ne ha portata tanta: quella che nasce da anni di battaglie sindacali, di ascolto, di tutela dei lavoratori, di presenza continua nel territorio. Un bagaglio di esperienza che ha saputo trasformare in proposta politica, riscuotendo un consenso che ha superato ogni aspettativa.

Il suo impegno è stato decisivo anche per la vittoria di Antonio Decaro, De Donato ha portato nel progetto non solo il suo volto, ma una credibilità costruita in anni di lavoro, il radicamento nel territorio e la stima che la comunità le riconosce da sempre.

Nel suo messaggio di ringraziamento, Pina ha parole che colpiscono il cuore:

“Per me ha vinto la grinta, il coraggio e la vostra fiducia.”

Una frase che racconta più di mille analisi. Racconta una donna che non arretra, che vive la politica come servizio, che accetta con umiltà il verdetto delle urne ma non rinuncia al percorso costruito.

Il risultato di queste elezioni non è un punto d’arrivo, ma un seme piantato. Un seme che parla di appartenenza lucana e impegno pugliese, di coerenza e determinazione, di un futuro che può ancora riservare nuove sfide.

E oggi, mentre De Donato ringrazia uno ad uno i suoi elettori, è la sua comunità — da Senise alla Puglia intera — a restituirle un messaggio altrettanto forte:

la tua battaglia ha lasciato un segno. E questo è solo l’inizio.