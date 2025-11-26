Governo Manovra, accordo su affitti, Isee e dividendi

La riunione di maggioranza svoltasi a Palazzo Chigi sul disegno di legge di bilancio ha portato a un’intesa su diverse questioni ancora in sospeso. Il clima dell’incontro è stato descritto come costruttivo e di ampia condivisione.

Come reso noto in un comunicato di Palazzo Chigi, tra i temi discussi e sui quali è stato raggiunto un accordo figurano gli affitti brevi, l’ampliamento dell’esenzione ISEE per la prima casa, le modifiche all’articolo 18 relative ai dividendi, la possibilità di compensare i contributi previdenziali per le imprese, e le misure a sostegno delle forze dell’ordine.

Alla riunione hanno preso parte il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo, e i Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza del Senato.

