GIUBILEI, PELLEGRINAGGI E DEVOZIONE IN BASILICATA ATTRAVERSO I DOCUMENTI D’ARCHIVIO VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2025 ORE 17:00

L’Archivio di Stato di Potenza organizza l’incontro “Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata attraverso i documenti d’archivio”, che si terrà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sede di via Nazario Sauro, 1.

​L’iniziativa propone un percorso alla scoperta della storia religiosa lucana, ricostruita attraverso atti notarili, documenti ecclesiastici e testimonianze di fede conservate negli archivi del territorio. Un’occasione per comprendere come Giubilei e pellegrinaggi abbiano segnato la vita delle comunità locali nel corso dei secoli.

​L’incontro sarà introdotto dai saluti di Andrea Alberto Moramarco, Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza, di Vincenzo Mario Lombardi, Soprintendente archivistico e bibliografico della Basilicata, e di Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Potenza–Muro Lucano–Marsico Nuovo.

​Seguiranno gli interventi di Don Gerardo Lasalvia, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano, che presenterà una relazione dal titolo “Partire per Roma. Disposizioni notarili di un pellegrino lucano del XVII secolo”; Valeria Verrastro, della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, con un contributo su “Gli archivi notarili per la storia della pietà in età moderna in Basilicata”; Rossella Greco, Funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Potenza, che illustrerà l’intervento dal titolo “La voce del popolo: devozione e tradizione nelle carte d’archivio”.

​A moderare l’incontro sarà Rossella Baldelli, funzionario archivista dell’Istituto, mentre le conclusioni saranno affidate a Don Nicola Soldo, Direttore dell’Istituto Teologico di Basilicata.

​L’evento è aperto a tutti e intende valorizzare il patrimonio documentario come strumento di conoscenza della storia spirituale della regione.

L’ingresso è libero.