Consigliere regionale Quarto “Fratelli d’Italia : plauso al Ministro Lollobrigida per il successo delle DOP e IGP”

Esprimo un sentito apprezzamento per l’importante lavoro svolto dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a favore della protezione del nostro patrimonio agroalimentare.

Il recente report ISMEA, che certifica il nuovo record economico delle produzioni DOP e IGP, conferma che la strategia del governo e di Fratelli d’Italia sta dando risultati concreti, con un sistema delle Indicazioni Geografiche che supera oggi i 20 miliardi di euro di valore complessivo e oltre 12 miliardi di esportazioni, di cui il 22% destinato agli Stati Uniti.

Lo afferma Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Basilicata. “Si tratta di una filiera che coinvolge 14 regioni, il 65% delle province italiane, 328 consorzi, 184.000 operatori e oltre 864.000 lavoratori – ha aggiunto Quarto – Numeri che parlano chiaro: l’Italia guida il mercato internazionale grazie alla qualità e a un modello produttivo unico, che non può essere replicato né spostato all’estero, e che richiede una protezione sempre maggiore contro le imitazioni, il fenomeno dell’Italian sounding e la concorrenza sleale.”

Anche in Basilicata, secondo Quarto, l’agroalimentare rappresenta una risorsa fondamentale, che va dalle coltivazioni ortofrutticole del Metapontino alla zootecnia delle aree interne, dove le aziende agricole e gli allevamenti sono parte integrante della cultura locale e della coesione sociale.

“Le nostre eccellenze contribuiscono in modo significativo al valore del Sud e al posizionamento delle filiere certificate a livello nazionale”, ha sottolineato.

“Investire nella protezione delle risorse idriche, nelle infrastrutture irrigue, nel sostegno alle imprese agricole e zootecniche, e nella tutela delle filiere – ha concluso Quarto – è fondamentale per garantire un futuro ai nostri territori e alle comunità rurali. Fratelli d’Italia è fortemente impegnata su questa strada, anche attraverso il lavoro che stiamo facendo in Basilicata.

La nuova legge in discussione al Senato, che mira a rafforzare la difesa delle nostre DOP e IGP, rappresenta un passo decisivo in questa direzione. Proteggere il Made in Italy significa proteggere chi lavora nei campi e negli allevamenti, e difendere un patrimonio economico e culturale che appartiene a tutta la nazione.”