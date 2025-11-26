A Città di Castello presepi da tutta Italia e dall’estero

Dal 29 novembre al 6 gennaio, nella suggestiva cripta della Basilica Cattedrale di Città di Castello, si terrà la 24ª edizione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale. L’esposizione ospiterà oltre 170 opere provenienti da 64 espositori, tra cui artisti italiani e internazionali.

La mostra, ideata e organizzata dall’Associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini” di Città di Castello, con il sostegno del Comune, della Regione, dell’Assemblea Legislativa e di altri enti, è stata presentata al Salone d’Onore di Palazzo Donini.

L’evento ha visto la partecipazione della presidente della Regione Stefania Proietti, della consigliera regionale Letizia Michelini, dell’assessore del Comune di Città di Castello Riccardo Carletti e del presidente dell’Associazione, Lucio Ciarabelli.

“La Mostra Internazionale di Arte Presepiale di Città di Castello – ha dichiarato la presidente Proietti – è uno degli eventi che sta contribuendo a far crescere l’attrattività turistica della nostra regione, anche durante il periodo natalizio.

Fino a qualche anno fa, l’Umbria non era una meta tradizionale per il turismo natalizio, ma oggi stiamo assistendo a un forte aumento delle presenze anche sotto le feste. Questo evento contribuisce a rendere ancora più vivace e ricca l’offerta turistica della regione durante il Natale.”

L’assessore Carletti ha spiegato che la mostra offrirà ai visitatori un affascinante viaggio tra i capolavori della Natività, realizzati da maestri artigiani delle migliori scuole italiane, tra cui quelle di Napoli, Catania, Toscana, Lazio e Umbria.

In esposizione ci saranno anche opere di artisti internazionali, collezioni private come quella Bonechi, e una sezione speciale dedicata ai pittori tifernati. Un altro pezzo di rilievo sarà il lavoro del maestro Vincenzo Saccardo, che ha realizzato una scultura dedicata alle “tabacchine”, figure simbolo della filiera del tabacco.

Tra le novità di questa edizione, ci sarà un grande presepe laziale, che misura cinque metri per quattro e due metri di altezza, ispirato al Giubileo e agli 800 anni di San Francesco.

Inoltre, sarà esposta una rassegna di diorami veneti che riproducono i monumenti di Venezia. Una sezione speciale sarà dedicata alla memoria di Gualtiero Angelini, ideatore della rassegna, nel decimo anniversario della sua scomparsa. Sarà inoltre presentata una collezione di circa 30 statue di Gesù Bambino, realizzate da grandi artisti nel corso degli ultimi 300 anni, curata dall’Associazione Presepistica Irpina.

La mostra sarà aperta dal giovedì alla domenica, nei giorni festivi e prefestivi, con orario 9.00-12.30 e 15.00-19.30. Un’occasione unica per scoprire la bellezza della tradizione presepiale e per ammirare alcune delle opere più affascinanti e significative della Natività, in un ambiente ricco di storia e spiritualità.

