Violenza sulle donne. Costanzo (Ugl Basilicata): “Serve maggiore sensibilizzazione a partire dalle scuole”.

“Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per combattere l’atroce fenomeno sociale del femminicidio. Quest’anno sono ancora in tanti i femminicidi in Italia, di cui in famiglia e certamente la Basilicata ne fa parte integrante di questi episodi. Contrastare i femminicidi significa agire su più livelli: culturale, sociale e istituzionale. Servono educazione, prevenzione, ascolto, politiche efficaci e una trasformazione dei modelli relazionali. È necessario promuovere una maggiore sensibilizzazione culturale all’interno delle famiglie, iniziando dalle scuole per educare i più giovani ai valori della non violenza e del rispetto delle donne”.

Lo ha dichiarato Florence Costanzo, Segretaria Regionale dell’UGL Basilicata, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.