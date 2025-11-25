Senso unico di marcia su Corso Garibaldi a Senise per lavori di pulizia delle griglie stradali

A partire dal 26 novembre e fino al 29 novembre 2025, Corso Garibaldi a Senise, nel tratto che va dal Panificio Abalsamo al Beauty of Image, sarà interessato da un’ordinanza di senso unico di marcia.

La decisione, adottata con l’Ordinanza n. 70 del 25 novembre 2025 dal Comune di Senise, è stata presa al fine di consentire la pulizia delle griglie stradali in quella zona.

Il provvedimento, che interessa un tratto cruciale del centro cittadino, è stato emesso dal Comando della Polizia Locale di Senise per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione e per evitare disagi alla circolazione.

Dettagli del provvedimento:

Senso unico di marcia : Il traffico sarà deviato lungo una sola corsia nel tratto compreso tra il Panificio Abalsamo e il Beauty of Image.

: Il traffico sarà deviato lungo una sola corsia nel tratto compreso tra il Panificio Abalsamo e il Beauty of Image. Durata : Il provvedimento sarà attivo dal 26 novembre al 29 novembre 2025.

: Il provvedimento sarà attivo dal 26 novembre al 29 novembre 2025. Motivazione : La necessità di eseguire lavori di pulizia delle griglie stradali, indispensabili per il corretto deflusso delle acque piovane e la sicurezza stradale.

: La necessità di eseguire lavori di pulizia delle griglie stradali, indispensabili per il corretto deflusso delle acque piovane e la sicurezza stradale. Ordinanza: L’ordinanza n. 70 del 25 novembre 2025 è stata emessa dal Comune di Senise e riguarda la viabilità nella zona indicata.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni degli agenti di polizia locale per evitare rallentamenti e garantire il buon esito delle operazioni di pulizia.

Si raccomanda, inoltre, di rispettare i divieti di sosta e di prestare attenzione ai segnali temporanei per facilitare il fluido svolgimento dei lavori.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Comando della Polizia Locale di Senise.