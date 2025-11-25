Ricercatrice Unibas premiata da Pefc Italia

PEFC Italia ha premiato sei giovani ricercatori universitari con il “Premio per le Migliori Tesi di Laurea su Pianificazione, Gestione e Certificazione Forestale”.

Tra le tesi premiate quella di Elisa Marsicovetere dell’Università degli studi della Basilicata che si è concentrata sulla valutazione economica dei servizi ecosistemici in un bacino forestale dell’Appennino lucano.

La ricerca ha quantificato il contributo delle foreste lucane alla mitigazione climatica e alla tenuta idrogeologica, evidenziando la valenza strategica della certificazione forestale PEFC nel rendere tracciabili questi benefici e orientare le politiche territoriali.

Attraverso modelli GIS e indicatori multicriteriali, la ricerca ha quantificato il contributo delle foreste alla mitigazione climatica e alla protezione dei versanti, restituendo un quadro numerico che supporta l’adozione di strumenti di pagamento per i servizi ecosistemici (PES).

Lo studio evidenzia la valenza strategica della certificazione forestale nel rendere tracciabili e riconoscibili questi benefici, orientando politiche territoriali e decisioni pubbliche.