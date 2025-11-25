CULTURA E EVENTI

Ricercatrice Unibas premiata da Pefc Italia

Prestigioso riconoscimento per Elisa Marsicovetere dell'Università degli studi della Basilicata, tra i sei premiati con le migliori tesi di laurea su pianificazione, gestione e certificazione forestale. Si è concentrata sul connubio foreste lucane e mitigazione climatica.

PEFC Italia ha premiato sei giovani ricercatori universitari con il “Premio per le Migliori Tesi di Laurea su Pianificazione, Gestione e Certificazione Forestale”.
Tra le tesi premiate quella di Elisa Marsicovetere dell’Università degli studi della Basilicata che si è concentrata sulla valutazione economica dei servizi ecosistemici in un bacino forestale dell’Appennino lucano.
La ricerca ha quantificato il contributo delle foreste lucane alla mitigazione climatica e alla tenuta idrogeologica, evidenziando la valenza strategica della certificazione forestale PEFC nel rendere tracciabili questi benefici e orientare le politiche territoriali.
Attraverso modelli GIS e indicatori multicriteriali, la ricerca ha quantificato il contributo delle foreste alla mitigazione climatica e alla protezione dei versanti, restituendo un quadro numerico che supporta l’adozione di strumenti di pagamento per i servizi ecosistemici (PES).
Lo studio evidenzia la valenza strategica della certificazione forestale nel rendere tracciabili e riconoscibili questi benefici, orientando politiche territoriali e decisioni pubbliche.

 

PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale.

Il PEFC è un’iniziativa internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale.

Partecipano allo sviluppo del PEFC i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, organizzazioni ambientaliste, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi professionisti, della ricerca, del mondo dell’industria del legno e dell’artigianato.

Tra i suoi obiettivi si segnala quello di migliorare l’immagine della selvicoltura e della filiera foresta–legno-carta, fornendo di fatto uno strumento di mercato che consenta di commercializzare legno, carta e prodotti della foresta derivanti da boschi e impianti gestiti in modo sostenibile.

