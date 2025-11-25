Policoro, Carabinieri scoprono un chilo di droga tra negozio e casa: 41enne in manette

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze illecite, i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno arrestato in flagranza un uomo di 41 anni di origine straniera, ritenuto coinvolto nella detenzione di diversi tipi di stupefacenti con finalità di cessione.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insospettiti da alcuni movimenti anomali nei pressi di un minimarket, hanno fermato un cliente trovandolo in possesso di una dose di hashish.

L’immediata perquisizione dei locali, eseguita con il supporto dell’unità cinofila del Carabinieri di Tito – il cane “Neri” – ha portato al rinvenimento, nella disponibilità del titolare dell’attività, di ulteriori quantità di cocaina e hashish.

Le verifiche sono poi proseguite presso l’abitazione dell’uomo, dove i Carabinieri hanno sequestrato complessivamente 98,06 grammi di cocaina, 877 grammi di hashish, 2,30 grammi di marijuana, oltre a 5.115 euro ritenuti plausibilmente riconducibili ad attività di spaccio, insieme a materiale per la pesatura e il confezionamento.

Completate le procedure di rito, il 41enne – su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Matera – è stato trasferito alla Casa Circondariale di Matera.

Durante l’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto e ha disposto la misura cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gli elementi prospettati dall’accusa.

Si precisa che gli accertamenti al momento sono ancora nella fase delle indagini preliminari e dovranno essere verificati nel corso del procedimento, nel pieno contraddittorio tra le parti.

Questa operazione, che si aggiunge a una serie di interventi simili condotti di recente lungo la fascia costiera lucana, conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della diffusione delle droghe, che coinvolge anche fasce di popolazione molto giovani e genera importanti ricadute sociali.

Le attività di vigilanza e prevenzione dell’Arma, in linea con le direttive del Comando Provinciale di Matera, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un livello di sicurezza sempre più elevato, sia reale che percepita.