Incontro tra arte, design e innovazione 26 novembre a Potenza

Il 26 novembre, alle 18, a Potenza, in piazza Vittime sul Lavoro, n. 3, nello showroom MSD Design di Marisa Santopietro, si terrà “Perigeo”, l’evento promosso da AIPI dedicato alla contaminazione creativa tra design e tecnologia.

Marisa Santopietro, interior designer senior e delegata territoriale AIPI per la Basilicata, e Maria Carmela Scutillo, interior designer senior e vice delegata territoriale per la provincia di Matera, presenteranno il programma dell’AIPI in Basilicata e le opere di Elli&Rini brand milanese – i cui fondatori sono gli ingegneri Federica Foiadelli e Sergio Vaccarini, presenti per l’occasione.

Verranno mostrate le opere PIANETA, una scultura-lampada che diventa spazio abitabile di 2,5 metri quadrati, LUNE, un set di tavolini luminosi, wireless e GRAVITY, una postazione ergonomica e acusticamente isolata pensata per il lavoro contemporaneo: soluzioni innovative per hotel, resort, cliniche e spazi pubblici, aree co-working, lounge di strutture ricettive, sale d’attesa di poliambulatori e spazi comuni di centri culturali, integrate con materiali naturali e sistemi tecnologici.

Con il contributo del product designer lucano Vincenzo Miglionico, il brand propone un design innovativo fatto di forme fluide, tagli di luce e materiali in dialogo, capace di guardare al futuro mantenendo una forte dimensione umana.

La voce narrante del marchio sarà quella dell’attore Giovanni Pelliccia, interprete di un racconto che unisce l’uomo alla sua dimensione cosmica, dove abitare diventa gesto poetico e tecnologico insieme.

L’incontro sarà occasione di dialogo tra professionisti e imprese per diffondere la cultura del progetto e promuovere il design come motore di innovazione per turismo, sanità e servizi pubblici.

MSD Design, azienda specializzata in progettazione e interior design, conferma così la propria vocazione anche come hub creativo e culturale della Basilicata, un luogo di incontro tra arte, design e innovazione, dove le idee si trasformano in materia e la materia ritorna visione, in un moto perpetuo di creazione e rinascita.