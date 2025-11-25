Gli auguri di Bardi ai nuovi Governatori
Messaggio a De Caro (Puglia), Fico (Campania) e Stefani (Veneto). Un appello alla collaborazione nell'interesse di tutto il Mezzogiorno: "Pronti a sedersi al tavolo insieme per costruire un Sud propositivo, capace di affrontare insieme le sfide del futuro"
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha inviato un messaggio di auguri ai neo-eletti Governatori Antonio De Caro (Puglia), Roberto Fico (Campania) e Alberto Stefani (Veneto).
Un augurio speciale al nuovo Presidente veneto: “È un segnale positivo e incoraggiante per la politica italiana vedere giovani talenti che assumono responsabilità così alte.
Con i suoi 33 anni Stefani è il Presidente di Regione più giovane attualmente in carica nel Paese, un dato che ci riporta alla storica elezione di Raffaele Fitto, eletto Presidente della Puglia nel 2000 a soli 31 anni”.
Bardi ha focalizzato l’attenzione sulle Regioni del Mezzogiorno interessate dalla tornata elettorale, la Puglia e la Campania, nell’ottica di una proficua collaborazione per tutto il territorio meridionale: “La Basilicata è storicamente e strutturalmente legata alle Regioni limitrofe con cui si intende rafforzare una sinergia istituzionale.
Il Sud ha bisogno di una strategia coesa e unitaria, capace di superare i vecchi schemi e di proporsi al Paese come un motore di sviluppo credibile e affidabile”.
Bardi ha concluso riaffermando la piena disponibilità della Basilicata alla collaborazione interregionale: “La nostra Regione è pronta a sedersi al tavolo con i nuovi esecutivi di Puglia e Campania, e con tutte le altre Regioni, per costruire un Sud propositivo e capace di affrontare insieme le sfide del futuro, a partire dalla gestione dei Fondi europei, dalle infrastrutture e dal potenziamento dei servizi per i cittadini.
Lavorare insieme, con lealtà e spirito costruttivo, è la chiave per dare all’intero Mezzogiorno il ruolo che merita nel panorama nazionale ed europeo”.