Gli auguri di Bardi ai nuovi Governatori

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha inviato un messaggio di auguri ai neo-eletti Governatori Antonio De Caro (Puglia), Roberto Fico (Campania) e Alberto Stefani (Veneto).

Un augurio speciale al nuovo Presidente veneto: “È un segnale positivo e incoraggiante per la politica italiana vedere giovani talenti che assumono responsabilità così alte.

Con i suoi 33 anni Stefani è il Presidente di Regione più giovane attualmente in carica nel Paese, un dato che ci riporta alla storica elezione di Raffaele Fitto, eletto Presidente della Puglia nel 2000 a soli 31 anni”.

Bardi ha focalizzato l’attenzione sulle Regioni del Mezzogiorno interessate dalla tornata elettorale, la Puglia e la Campania, nell’ottica di una proficua collaborazione per tutto il territorio meridionale: “La Basilicata è storicamente e strutturalmente legata alle Regioni limitrofe con cui si intende rafforzare una sinergia istituzionale.

Il Sud ha bisogno di una strategia coesa e unitaria, capace di superare i vecchi schemi e di proporsi al Paese come un motore di sviluppo credibile e affidabile”.

Bardi ha concluso riaffermando la piena disponibilità della Basilicata alla collaborazione interregionale: “La nostra Regione è pronta a sedersi al tavolo con i nuovi esecutivi di Puglia e Campania, e con tutte le altre Regioni, per costruire un Sud propositivo e capace di affrontare insieme le sfide del futuro, a partire dalla gestione dei Fondi europei, dalle infrastrutture e dal potenziamento dei servizi per i cittadini.

Lavorare insieme, con lealtà e spirito costruttivo, è la chiave per dare all’intero Mezzogiorno il ruolo che merita nel panorama nazionale ed europeo”.