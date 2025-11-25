Forza Italia in crescita ovunque: dichiarazioni di Vincenzo Taddei dopo le elezioni regionali

«Dalle ultime elezioni regionali, che hanno portato alla vittoria del centrodestra con Stefani in Veneto e alla vittoria del centrosinistra con Decaro in Puglia e Fico in Campania, emerge un dato significativo: Forza Italia è in crescita ovunque.

In tutta la penisola il centrodestra è lo schieramento che amministra più regioni, con Forza Italia che primeggia con ben cinque Presidenti di Regione.

In Campania, con il 10,72% Forza Italia ottiene 6 seggi con i voti più che raddoppiati. In Puglia, il nostro partito è cresciuto rispetto a 5 anni fa e con il 9,11% acquisisce 5 seggi.

Bene anche in Veneto, dove Forza Italia ha conquistato 3 seggi. È dunque evidente come il nostro partito stia crescendo in termini percentuali e di consenso, e ciò lo si evince anche da una significativa partecipazione alla vita politica di Forza Italia.

Questi risultati pongono delle basi indubbiamente solide per Forza Italia in vista dell’appuntamento delle prossime elezioni politiche del 2027: il lavoro svolto dal nostro partito viene premiato e considerato dagli elettori come parte fondamentale del buongoverno di centrodestra, pronto a continuare a governare nell’interesse del nostro Paese.

Le ultime elezioni offrono a noi tutti uno stimolo per fare sempre di più, anche nella nostra Basilicata, dove è palpabile il buongoverno del Presidente Bardi, della Giunta, con il nostro Assessore Cupparo, e dei Consiglieri, con i nostri Aliandro e Picerno.

Le mie congratulazioni a tutti gli eletti, e in particolar modo agli eletti di Forza Italia, certo che il loro impegno sarà in prima linea per il bene delle regioni che amministreranno, del Paese e per la crescita del nostro partito».

Così in una nota il Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei.