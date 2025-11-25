Chi Ama Chiama, il nuovo singolo di Orietta Berti

Il progetto nasce ancora una volta dall’intuizione del suo storico manager e grande amico, Pasquale Mammaro, che ha immaginato la perfetta sintonia artistica che sarebbe potuta scaturire dall’incontro con Daniele Lazzarin, in arte Danti, autore, produttore e responsabile della registrazione del pezzo.

«Chi Ama Chiama – racconta Orietta Berti – è solo la prima delle sorprese musicali che desidero offrire al mio pubblico in occasione dei miei sessant’anni di carriera.

Collaborare con Danti è sempre un viaggio creativo stimolante, in cui testi e sonorità moderne si fondono in un universo capace di parlare a chiunque voglia ascoltare. Per un’interprete, riuscire a far proprio un brano unendo tecnica ed emozione è una delle soddisfazioni più grandi di questo mestiere».

Danti aggiunge: «Per me lavorare con Orietta è un privilegio, e lo faccio con il rispetto che merita. Con lei si crea un’intesa speciale, una sorta di alchimia che rende ogni incontro unico.

Quando ci mettiamo al lavoro non è mai solo una questione professionale: c’è dialogo, scambio, complicità. Chi Ama Chiama è un pezzo inusuale per il suo repertorio, ma le si adatta alla perfezione, con strofe più basse del suo solito registro e un mix di generi – dallo swing al pop – nei quali lei si muove con grande naturalezza.

Stiamo costruendo un album che omaggia i suoi sessant’anni di carriera, e ogni volta che ci incontriamo nasce una nuova idea».

Il videoclip ruota attorno al tema del telefono e alla sua trasformazione nel tempo: dai primi modelli di fine Ottocento, passando per le atmosfere metafisiche ispirate a De Chirico e Picasso, agli anni ’50 con richiami alla Pantera Rosa, fino all’estetica pop di Andy Warhol degli anni ’70 e ’80. Il percorso visivo prosegue con il cordless degli anni 2000 fino ad arrivare allo smartphone contemporaneo, ormai parte integrante delle nostre vite.

Nel video compaiono anche i cameo di Gabriele Vagnato ed Emanuele Ferrari. Nel backstage fa un’apparizione anche Cristiano Malgioglio che, impossibilitato a partecipare al cameo a causa dell’influenza, ha comunque voluto dare il suo contributo affettuoso.

