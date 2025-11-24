Un incontro per raccontare Gaza: a Senise arriva l’operatore umanitario Gennaro Giudetti

Un’occasione per ascoltare una testimonianza diretta da uno dei contesti più drammatici del nostro tempo.

Sabato 29 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il complesso San Francesco di Senise, si terrà un incontro pubblico con Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegnato nelle missioni nei territori più colpiti da conflitti e crisi umanitarie.

L’iniziativa, promossa da Emergency, Arci, Articolo 21, Libera, lasiritide.it e da una gruppo di cittadine e cittadini uniti, mesi fa, con l’intento di organizzare momenti simbolici e concreti di riflessione su quanto sta accandendo in Palestina, nasce con l’intento di riportare al centro dell’attenzione la realtà quotidiana vissuta dalla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Il titolo evocativo, “Una finestra che ci divide dall’inferno. Qui a Gaza”, richiama il filo conduttore dell’incontro: lo sguardo umano e diretto di chi opera sul terreno, tra macerie, bombardamenti e sofferenze spesso ignorate nonostante siano davanti ai nostri occhi.

Durante l’appuntamento Giudetti condividerà riflessioni e racconti tratti anche dal suo libro “Con loro come loro”.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un momento di approfondimento e sensibilizzazione sui temi del conflitto, del rispetto dei diritti umani e della necessità di un impegno civile costante per la pace.