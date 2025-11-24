Serie D girone H, i risultati della 13ª giornata. Pareggiano per ler lucane
Cambio al vertice in cima alla classifica dopo la 13ª giornata: la Paganese supera il Fasano grazie alla vittoria di misura contro la Real Normanna (1-0), sfruttando il contemporaneo pareggio dei biancazzurri, fermati sullo 0-0 da un ottimo Ferrandina. Decide il match del “Marcello Torre” una zampata di Lombardi al 38’, che vale tre punti pesantissimi e la vetta solitaria a quota 27.
Fasano bloccato, la Paganese ringrazia
Il Fasano non va oltre lo 0-0 in Basilicata, dove il Ferrandina conferma la propria solidità casalinga e costringe la seconda forza del campionato a una frenata inattesa. Un punto che costa caro: il sorpasso è servito.
Il derby dauno è biancoceleste: Jallow trascina il Manfredonia
Nel derby dauno, il Manfredonia si prende scena e punti superando l’Heraclea Candela per 2-0. Protagonista assoluto Jallow, autore di una doppietta al 38’ e al 73’ che rilancia i sipontini in classifica.
Pari senza reti per le lucane
Doppio 0-0 per le due lucane impegnate in casa:
-
il Francavilla non sfonda contro la Fidelis Andria,
-
il Ferrandina ferma il Fasano, influenzando in modo decisivo la lotta al vertice.
Goleada Sarnese, colpi esterni per Nola e Nardò
Straripante la Sarnese, che travolge 6-1 la Real Acerrana con le triplette personali di Bottalico e Silvestro.
Il Nola ribalta nel finale il Barletta (1-2) grazie alla doppietta di Berardocco, mentre il Nardò sbanca Pompei 3-2 con un finale infuocato.
Virtus Francavilla e Afragolese si annullano
Finisce 0-0 anche il confronto tra Virtus Francavilla e Afragolese, confronto molto equilibrato che lascia immutate le ambizioni playoff di entrambe.
Martina cinico, Gravina ko nel finale
Il Martina batte il Gravina 1-0 grazie al gol decisivo di Zenelaj all’89’, mantenendo così il ritmo delle prime posizioni.
Classifica dopo la 13ª giornata
|Squadra
|P
|G
|DR
|Paganese
|27
|13
|+7
|Fasano
|26
|13
|+9
|Fidelis Andria
|23
|13
|+8
|Afragolese
|23
|13
|+4
|Heraclea Candela
|23
|13
|+3
|Nola
|22
|13
|+4
|Martina
|21
|13
|+5
|Barletta
|20
|13
|+6
|Nardò
|16
|13
|+2
|FBC Gravina
|16
|13
|-1
|Manfredonia
|16
|13
|-1
|FC Francavilla
|15
|13
|-1
|Virtus Francavilla
|14
|13
|0
|Sarnese
|13
|13
|-3
|Ferrandina
|13
|13
|-5
|Real Normanna
|12
|13
|-3
|FC Pompei
|12
|13
|-7
|Real Acerrana
|3
|13
|-27