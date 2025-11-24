CALCIO & SPORT

Serie D girone H, i risultati della 13ª giornata. Pareggiano per ler lucane

Cambio al vertice in cima alla classifica dopo la 13ª giornata: la Paganese supera il Fasano grazie alla vittoria di misura contro la Real Normanna (1-0), sfruttando il contemporaneo pareggio dei biancazzurri, fermati sullo 0-0 da un ottimo Ferrandina. Decide il match del “Marcello Torre” una zampata di Lombardi al 38’, che vale tre punti pesantissimi e la vetta solitaria a quota 27.

Fasano bloccato, la Paganese ringrazia

Il Fasano non va oltre lo 0-0 in Basilicata, dove il Ferrandina conferma la propria solidità casalinga e costringe la seconda forza del campionato a una frenata inattesa. Un punto che costa caro: il sorpasso è servito.

Il derby dauno è biancoceleste: Jallow trascina il Manfredonia

Nel derby dauno, il Manfredonia si prende scena e punti superando l’Heraclea Candela per 2-0. Protagonista assoluto Jallow, autore di una doppietta al 38’ e al 73’ che rilancia i sipontini in classifica.

Pari senza reti per le lucane

Doppio 0-0 per le due lucane impegnate in casa:

  • il Francavilla non sfonda contro la Fidelis Andria,

  • il Ferrandina ferma il Fasano, influenzando in modo decisivo la lotta al vertice.

Goleada Sarnese, colpi esterni per Nola e Nardò

Straripante la Sarnese, che travolge 6-1 la Real Acerrana con le triplette personali di Bottalico e Silvestro.
Il Nola ribalta nel finale il Barletta (1-2) grazie alla doppietta di Berardocco, mentre il Nardò sbanca Pompei 3-2 con un finale infuocato.

Virtus Francavilla e Afragolese si annullano

Finisce 0-0 anche il confronto tra Virtus Francavilla e Afragolese, confronto molto equilibrato che lascia immutate le ambizioni playoff di entrambe.

Martina cinico, Gravina ko nel finale

Il Martina batte il Gravina 1-0 grazie al gol decisivo di Zenelaj all’89’, mantenendo così il ritmo delle prime posizioni.

Classifica dopo la 13ª giornata

Squadra P G DR
Paganese 27 13 +7
Fasano 26 13 +9
Fidelis Andria 23 13 +8
Afragolese 23 13 +4
Heraclea Candela 23 13 +3
Nola 22 13 +4
Martina 21 13 +5
Barletta 20 13 +6
Nardò 16 13 +2
FBC Gravina 16 13 -1
Manfredonia 16 13 -1
FC Francavilla 15 13 -1
Virtus Francavilla 14 13 0
Sarnese 13 13 -3
Ferrandina 13 13 -5
Real Normanna 12 13 -3
FC Pompei 12 13 -7
Real Acerrana 3 13 -27
