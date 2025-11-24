Senise, scuole chiuse domani 25 novembre per mancanza d’acqua: stop a Sinisgalli e CPIA

Il Sindaco di Senise, Dott.ssa Eleonora Castronuovo, ha emanato in data odierna l’Ordinanza n. 68 del 24 novembre 2025 con la quale dispone la chiusura per l’intera giornata di martedì 25 novembre 2025 di due plessi scolastici:

– Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli”

– Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (ex CPIA) – sede di Località Chianizzi

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione urgente pervenuta dall’Acquedotto Lucano, che ha annunciato una sospensione dell’erogazione idrica a partire dalle ore 7:30 di domani, 25 novembre, per consentire lavori sul serbatoio di Viale Giorgio Amendola.

L’interruzione interesserà presumibilmente la fascia oraria 7:30-18:00 circa e coinvolgerà le zone Rotalupo, Mercato e limitrofe, compresa la località Chianizzi dove hanno sede i due istituti.

Nella premessa dell’ordinanza si sottolinea che entrambi i plessi, in caso di mancanza d’acqua, rimarrebbero privi del servizio idrico per l’intera giornata, con evidenti ripercussioni di natura igienico-sanitaria.

Il dispositivo ordina quindi la chiusura delle scuole per la sola giornata del 25 novembre 2025, al fine di «evitare problematiche di natura igienico-sanitaria» e garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale.

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 26 novembre 2025.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata trasmessa per conoscenza a Prefettura, Forze dell’Ordine, Dirigenti scolastici e Acquedotto Lucano.

È possibile scaricare il testo integrale dal sito istituzionale del Comune di Senise (www.comune.senise.pz.it).

Resta quindi un giorno di stop forzato per gli studenti delle superiori e dei corsi serali, in attesa del ripristino completo del servizio idrico.