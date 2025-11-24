Promozione Lucana: Virtus Genzano ancora al comando, crollano Corleto e Invicta. Tito travolgente, colpo salvezza dell’Ideale
La Virtus Genzano mantiene la vetta della classifica nonostante lo 0-0 interno contro la Murese: un pareggio senza reti che interrompe la striscia di vittorie dei rossoblù ma che, complici i risultati delle inseguitrici, permette comunque di restare al comando con 24 punti.
Cade il Corleto: Tito dilagante
La sorpresa di giornata arriva da Tito, dove la Polisportiva Tito infligge un pesantissimo 5-2 al Corleto Perticara, fino a oggi una delle squadre più solide del torneo. Una “manita” che ribalta gli equilibri d’alta quota e permette ai gialloblù di agganciare il terzo posto a quota 21, seppur con una gara in più rispetto alle avversarie.
Invicta Matera ko a Miglionico
Cade anche l’altra big, l’Invicta Matera, sconfitta 2-1 in casa del Miglionico Calcio. Una battuta d’arresto che pesa: i materani scivolano al terzo posto, venendo agganciati da Sporting Lavello (vittorioso 2-0 sul Comprensorio Bradanico) e dalla Polisportiva Tito.
Sporting Lavello solido, ACS corsaro a Viggiano
Lo Sporting Lavello prosegue la sua scalata superando 2-0 il Comprensorio Bradanico, mentre l’ACS 09 espugna il campo del Viggiano con una vittoria di misura (0-1) che consolida il gruppo di testa.
Pari senza emozioni tra Viribus Potenza e Moliterno
Finisce 0-0 lo scontro in coda tra Viribus Potenza e Moliterno, un punto che smuove poco la classifica e lascia entrambe le squadre nelle zone basse.
Il Pietragalla vince a Montescaglioso, Virtus ancora in testa
Vittoria preziosa anche per il Pietragalla, che passa 2-0 sul campo della Libertas Montescaglioso, rafforzando la propria posizione playoff.
Ideale Montescaglioso, vittoria pesante in chiave salvezza
In fondo alla classifica arriva un risultato importante: l’Ideale Montescaglioso vince 4-1 a Balvano, in una gara dominata, e abbandona la zona playout grazie a un successo fondamentale per morale e classifica.
Classifica dopo la 12ª giornata
|Squadra
|P
|G
|DR
|Virtus Genzano
|24
|12
|+10
|Corleto Perticara
|22
|11
|+9
|Invicta Matera
|21
|11
|+12
|Sporting Lavello
|21
|11
|+9
|Polisportiva Tito
|21
|12
|+6
|Pietragalla
|19
|12
|+8
|ACS 09
|19
|12
|+3
|Viggiano
|18
|12
|+7
|Murese
|15
|12
|-1
|Miglionico Calcio
|14
|12
|-4
|Ideale Montescaglioso
|13
|12
|-7
|Comprensorio Bradanico
|11
|12
|-6
|Balvano
|10
|12
|-13
|Libertas Montescaglioso
|9
|12
|-9
|Moliterno
|9
|12
|-13
|Viribus Potenza
|7
|12
|-13