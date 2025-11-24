CALCIO & SPORT

Promozione Lucana: Virtus Genzano ancora al comando, crollano Corleto e Invicta. Tito travolgente, colpo salvezza dell’Ideale

La Virtus Genzano mantiene la vetta della classifica nonostante lo 0-0 interno contro la Murese: un pareggio senza reti che interrompe la striscia di vittorie dei rossoblù ma che, complici i risultati delle inseguitrici, permette comunque di restare al comando con 24 punti.

Cade il Corleto: Tito dilagante

La sorpresa di giornata arriva da Tito, dove la Polisportiva Tito infligge un pesantissimo 5-2 al Corleto Perticara, fino a oggi una delle squadre più solide del torneo. Una “manita” che ribalta gli equilibri d’alta quota e permette ai gialloblù di agganciare il terzo posto a quota 21, seppur con una gara in più rispetto alle avversarie.

Invicta Matera ko a Miglionico

Cade anche l’altra big, l’Invicta Matera, sconfitta 2-1 in casa del Miglionico Calcio. Una battuta d’arresto che pesa: i materani scivolano al terzo posto, venendo agganciati da Sporting Lavello (vittorioso 2-0 sul Comprensorio Bradanico) e dalla Polisportiva Tito.

Sporting Lavello solido, ACS corsaro a Viggiano

Lo Sporting Lavello prosegue la sua scalata superando 2-0 il Comprensorio Bradanico, mentre l’ACS 09 espugna il campo del Viggiano con una vittoria di misura (0-1) che consolida il gruppo di testa.

Pari senza emozioni tra Viribus Potenza e Moliterno

Finisce 0-0 lo scontro in coda tra Viribus Potenza e Moliterno, un punto che smuove poco la classifica e lascia entrambe le squadre nelle zone basse.

Il Pietragalla vince a Montescaglioso, Virtus ancora in testa

Vittoria preziosa anche per il Pietragalla, che passa 2-0 sul campo della Libertas Montescaglioso, rafforzando la propria posizione playoff.

Ideale Montescaglioso, vittoria pesante in chiave salvezza

In fondo alla classifica arriva un risultato importante: l’Ideale Montescaglioso vince 4-1 a Balvano, in una gara dominata, e abbandona la zona playout grazie a un successo fondamentale per morale e classifica.

Classifica dopo la 12ª giornata

Squadra P G DR
Virtus Genzano 24 12 +10
Corleto Perticara 22 11 +9
Invicta Matera 21 11 +12
Sporting Lavello 21 11 +9
Polisportiva Tito 21 12 +6
Pietragalla 19 12 +8
ACS 09 19 12 +3
Viggiano 18 12 +7
Murese 15 12 -1
Miglionico Calcio 14 12 -4
Ideale Montescaglioso 13 12 -7
Comprensorio Bradanico 11 12 -6
Balvano 10 12 -13
Libertas Montescaglioso 9 12 -9
Moliterno 9 12 -13
Viribus Potenza 7 12 -13
