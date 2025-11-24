Matera 2025, nasce un press tour internazionale: istituzioni unite per raccontare la città

In occasione del Forum del Turismo di Matera 2025, prenderà il via un press tour internazionale nato da una collaborazione inedita fra APT Basilicata, ENIT Francia, AssoRistoratori Matera e Consorzio Albergatori Matera (CAM).

Per la prima volta, le principali realtà dedicate alla valorizzazione del turismo uniscono le proprie competenze per costruire un racconto condiviso della città, rivolto a un pubblico europeo altamente qualificato.

Tre autorevoli firme del giornalismo francese – Florence Dyan (Guide Michelin Italia del Sud), Stéphanie Gatignol (Historia) e Sylvain Grandadam (Voyage de Luxe) – saranno ospitate dal 26 al 30 novembre in un percorso esplorativo attraverso i luoghi più rappresentativi di Matera.

Il programma prevede la scoperta dei celebri Sassi di Matera, riconosciuti dall’UNESCO, delle tipiche abitazioni ipogee e delle affascinanti chiese rupestri, testimonianze uniche della tradizione legata alla civiltà scavata nel tufo.

L’itinerario proseguirà all’interno del Parco della Murgia, dove i partecipanti potranno immergersi nel paesaggio primordiale e ammirare scorci spettacolari all’ora del tramonto.

Spazio anche alle eccellenze enogastronomiche: dal percorso dedicato al pane di Matera in un antico forno cittadino alle degustazioni di prodotti tipici e alle realtà artigianali locali.

Grazie al racconto diretto dei media nazionali e internazionali, l’iniziativa intende consolidare l’immagine di Matera come destinazione autentica, sostenibile e di alto profilo, promuovendo una strategia integrata tra Basilicata e Francia e favorendo la nascita di nuovi itinerari turistici congiunti.

Dal 26 al 28 novembre, inoltre, ai tre giornalisti francesi si affiancherà un gruppo di sei giornalisti italiani, arricchendo ulteriormente la narrazione collettiva del territorio.