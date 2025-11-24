Lucano 1894 vince il Corporate Heritage Award grazie al World Amaro Day

Il premio va all’azienda che è riuscita meglio di tutte a raccontare e valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale.

Lucano 1894 si aggiudica il Corporate Heritage Award 2025 nella categoria “Narrazione attraverso eventi” grazie al World Amaro Day, la giornata internazionale dedicata alla cultura dell’amaro, ideata e lanciata dall’azienda nel 2024 e giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

Il riconoscimento, organizzato da Leaving Footprints (spin-off accademico dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope), celebra le imprese italiane che eccellono nella valorizzazione e nella comunicazione del proprio heritage: quell’insieme di tracce materiali e immateriali che raccontano l’identità e la storia di un’organizzazione.

L’obiettivo è mettere in luce le storie imprenditoriali che hanno contribuito allo sviluppo del Paese, premiando chi sa “lasciare una traccia” con una comunicazione autentica e coerente.

Il World Amaro Day nasce per celebrare l’amaro italiano come simbolo di tradizione, artigianalità e cultura. Un liquore che ha mosso i primi passi come elisir medicinale ed è diventato protagonista del dopocena e della mixology moderna.

Per Lucano 1894 rappresenta un nuovo, importante capitolo nel racconto di un marchio che da oltre 130 anni lega indissolubilmente tradizione familiare, territorio e il saper fare italiano.

«Questo premio riconosce la forza di una storia che continua a parlare al presente», commenta Francesco Vena, CEO di Lucano 1894. «Abbiamo creato il World Amaro Day perché il nostro heritage – e più in generale il patrimonio storico di ogni amaro italiano – non rimanga chiuso in un archivio, ma diventi un’esperienza viva e condivisa, soprattutto con le nuove generazioni, sempre più attente a messaggi autentici e veri.

E queste storie lo sono, perché coinvolgono territori, famiglie e intere comunità. Bere in maniera responsabile significa anche essere consapevoli della profonda identità culturale e dei valori che stanno dietro ogni etichetta».

Con questo prestigioso riconoscimento, Lucano 1894 conferma il proprio impegno nella tutela e nella diffusione della cultura d’impresa, proseguendo un percorso di innovazione narrativa che negli ultimi anni ha rafforzato il legame tra il brand, il territorio di Basilicata e le giovani generazioni.