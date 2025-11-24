Futsal Senise travolgente: 6-1 all’Ama Matera e zona alta consolidata
Il Futsal Senise continua a correre forte e lo fa con una prestazione maiuscola: al PalaMontecotugno , i bianconeri travolgono l’Ama Matera con un netto 6-1, confermando solidità, ritmo e una qualità di gioco che permette alla squadra di restare stabilmente nella parte alta della classifica.
Sin dai primi minuti il Senise impone intensità e palleggio, trovando nella prima azione di gioco la prima rete del match . L’Ama Matera prova a restare in partita, ma la differenza di ritmo diventa evidente col passare dei minuti: i padroni di casa allungano nel punteggio e chiudono la sfida senza particolari affanni.
Il successo, oltre a regalare morale e fiducia, consente al gruppo di mister Nicola Masiello di affrontare con entusiasmo il prossimo impegno ufficiale.
Ora testa alla Coppa: mercoledì il Gorgoglione
Archiviato il campionato, il Futsal Senise tornerà subito in campo mercoledì, quando affronterà il Gorgoglione in una sfida decisiva di Coppa. Una partita attesa, che può valere il passaggio del turno e che arriva nel momento migliore: squadra in forma, ambiente caldo e consapevolezza crescente.
Il 6-1 contro l’Ama Matera è un segnale chiaro: il Senise c’è, vuole restare in alto e vuole giocarsi le sue carte anche in Coppa.